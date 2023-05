JVP kritisiert SPÖ und will „gscheite“ Mitgliederbefragung machen

„Mitgliederbefragung? Kann man auch gscheit machen“ stand auf einer Tafel, mit der JVP-Obmann Sebastian Stark und JVP-Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl heute vor der SPÖ-Zentrale in St. Pölten posierten. Sie meinten bei dieser Foto-Aktion, dass die Sozialdemokraten zurzeit aufzeigen, wie Politik für die Zukunft nicht funktioniere. „Durch das Verpokern mit realitätsfremden Forderungen, wenn es um die Arbeit für Niederösterreich geht, oder internen Führungsstreitereien ist keinem einzigen jungen Menschen in Niederösterreich geholfen“, sagte Stark. Er kündigte gleichzeitig eine eigene Mitgliederbefragung der JVP an.

„In dieser geht es aber um Inhalte und nicht um Personalfragen“, meinte der 22-Jährige. Heute sei ein Online-Link an die rund 20.000 JVP-NÖ-Mitglieder verschickt worden. Damit wird erfragt, welche Themen den Mitgliedern besonders wichtig sind, erklärt Grünsteidl. Außerdem werden die jungen ÖVPlerinnen und ÖVPler aufgerufen, eigene Ideen für die Arbeit in der Jugendorganisation einzubringen. Die Antworten sollen dann evaluiert werden und in die Arbeit der JVP einfließen, kündigte Gründsteidl an.

„In Niederösterreich werden täglich Schritte für Junge gesetzt, sei es beim Ausbau der Erneuerbaren Energien oder wenn es um finanzielle Entlastung geht. Als Junge Volkspartei bringen wir uns dabei tatkräftig ein. Mit unserer Mitgliederbefragung wollen wir unser Profil weiter schärfen und auch in Zukunft eine starke Stimme für junge Anliegen sein“, meinte Stark.