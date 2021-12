Reaktionen aus NÖ zur Regierungsumbildung

„Gestern hat, für viele überraschend, Sebastian Kurz seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Und innerhalb kürzester Zeit hat Karl Nehammer bereits heute weitreichende, wichtige und richtige Entscheidungen getroffen – und hat damit Handlungsfähigkeit und Kompetenz unter Beweis gestellt. Das ist ein guter Start und ich wünsche mir im Interesse Österreichs, dass es auch gut weiter geht. Karl Nehammer ist jedenfalls eine Persönlichkeit mit Format und Erfahrung und sorgt für Stabilität in der Regierung. Und das ist diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Aussendung am Freitag.

Sie hielt fest: „Ich wünsche dem designierten Bundeskanzler und dem gesamten Regierungsteam, natürlich auch den Mitgliedern des Koalitionspartners, in unser aller Sinne gute und erfolgreiche Arbeit für Österreich.“

Auch der NÖ Bauernbund gratulierte in einer Aussendung Karl Nehammer und seinem Team. „In schwierigen Zeiten braucht es Stabilität und Sicherheit. Mit Karl Nehammer und seinem Team hat sich die ÖVP bestmöglich für die kommenden Herausforderungen aufgestellt. Der designierte Bundeskanzler kennt die Herausforderungen des ländlichen Raums und kann auf den Bauernbund zählen, weil er um die Wichtigkeit der Versorgungssicherheit durch die heimischen Bäuerinnen und Bauern weiß. Jetzt geht es darum den eingeschlagenen Erfolgsweg fortzusetzen und die Umsetzung der ökosozialen Steuerreform gemeinsam anzugehen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Wir wünschen Karl Nehammer und seinem Team alles Gute für die zukünftigen Aufgaben und gratulieren zum eindeutigen Vertrauensvotum des Parteivorstands“, erklärten NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek zum heutigen Parteivorstandsbeschluss.