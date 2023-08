Viele Ehrengäste beim 60-Jahr-Jubiläum der ÖKB-Landeswallfahrt

700 Kameraden mit 70 Fahnenabordnungen nahmen am Sonntag an der 60. Landeswallfahrt des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) nach Maria Taferl (Bezirk Melk) teil. Der Präsident des ÖKB-Bundesverbandes Ludwig Bieringer dankte in seiner Rede für den Einsatz um die Landesverteidigung, die auf vier Säulen aufgebaut sei: Die geistige, zivile, wirtschaftliche und militärische Landesverteidigung. Josef Pfleger Präsident des Kameradschaftsbunds Niederösterreich hielt einen Rückblick über 60 Jahre Ehrenmal Maria Taferl. Ihre Festrede schloss Bundesministerin Klaudia Tanner mit der Bitte an die Kameraden, auch in Zukunft die kameradschaftlichen Werte zu leben.

Der Musikverein Traismauer umrahmte musikalisch die Veranstaltung und das Highlight der Festlichkeit, war die Predigt der beiden Landesseelsorger, denn es passiert nicht oft, dass ein katholischer und ein evangelischer Priester die Predigt gemeinsam halten.

Zum Dank der Heimkehr

Die am westlichen Ende des Kirchenplatzes in Maria Taferl (Bezirk Melk) errichtete Bastion ist eine Gedenkstätte für all jene, die aus den verschiedenen Kriegen nicht mehr zurückgekehrt sind, eine Dankesstätte für die Heimkehrer und schließlich ein Mahnmal für die vielen Zehntausenden, welche von ihrer Heimat vertrieben wurden.

Das Landesehrenmal wurde von dem niederösterreichischen Kameradschaftsbund zusammen mit den ÖKB-Verbänden, unter dem damaligen Landespräsidenten Franz Feuchtinger und dem Land Niederösterreich mit Landeshauptmann Steinböck errichtet. Am 9. Juni 1963 erfolgte die Einweihung durch Bischof Franz Zak. Landeshauptmann Leopold Figl hielt damals die Festansprache.