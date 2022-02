Ärztekammer-Präsident Reisner geht nach 15 Jahren

Anstatt die Interessen der niederösterreichischen Ärztinnen und Ärzte zu vertreten, will Christoph Reisner künftig mehr Zeit seinen Enkeln und der Musik widmen. Der 61-jährige bisherige Präsident der NÖ-Ärztekammer zieht sich nach 15 Jahren an der Spitze aus der Standesvertretung zurück.

„Meine Entscheidung hat ausschließlich persönliche Gründe. Ich begeistere mich immer noch für die Standespolitik, möchte aber den Weg für jüngere Ärztinnen und Ärzte freimachen, die ihre Ideen umsetzen wollen“, sagt der Wiener Neustädter Orthopäde. Als nachfolgenden Ärztekammerpräsidenten wünscht er sich seinen bisherigen ersten Vize Gerrit Loibl (57) aus St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). „Er kennt die Kammer durch seine Position als Vizepräsident gut und auch viele entscheidende Personen aus dem politischen Umfeld und der Gesundheitskasse“, begründet Reisner, warum er Loibl für die geeignete Besetzung hält.

Ob Loibl tatsächlich zum Zug kommt, ist aber noch offen. Bevor in der Vollversammlung am 27. April das Präsidium der NÖ-Ärztekammer gewählt wird, wird am 2. April noch über die generelle Zusammensetzung der NÖ-Ärztekammer entschieden.

Die Frist zum Einreichen von Wahlvorschlägen endet erst am 28. Februar. 2017 kandidierten sieben Fraktionen. Heuer kündigte auch die Corona-Maßnahmen-kritische MFG an, ins Rennen um die 53 Mandate in der Standesvertretung zu gehen. Wahlberechtigt sind 8.150 Ärztinnen und Ärzte aus Niederösterreich.