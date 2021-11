Kampf dem Test-Horten: PCR-Kit-Ausgabe bei Spar wird eingeschränkt

In 25 Spar-Märkten in Niederösterreich werden zurzeit PCR-Tests ausgegeben. Der Weg in die Supermarkt-Filiale endete zuletzt jedoch für viele mit einer Enttäuschung: Die Tests waren vielerorts vergriffen. Der Grund dafür soll sein, dass sich einige Personen zahlreiche Tests abgeholt haben, um sie zuhause zu horten. Damit soll jetzt Schluss sein.

Ab Montag, 15. November, wird es eine Ausgabe-Reglementierung für die PCR-Gurgeltests in Spar-Märkten geben. Gelöst wird das über eine Online-Registrierung. Beim bzw. vor dem Abholen in der Filiale muss man sich künftig online registrieren. Im Anschluss hat man 20 Minuten Zeit, die Abholung an der Kasse zu bestätigen. Mitgenommen werden kann dann pro Person ein Test-Kit mit zehn PCR-Tests. Eine erneute Abholung ist erst nach 14 Tagen wieder möglich. "Damit ist man 14 Tage ausreichend mit Tests versorgt, da die Gültigkeit eines Tests 72 Stunden beträgt", heißt es von Novogenia, dem Biotechnologie-Unternehmen, mit dem Spar bei dem Angebot zusammenarbeitet.

PCR-Test-Versorgung bleibt angespannt

"Auch die Verfügbarkeit der Test-Sets wird erhöht und sollte zum Start am Montag besser sein", heißt es von dem Unternehmen. Insgesamt bleibe die Versorgung in den nächsten Wochen jedoch noch angespannt. Vorerst bleibt das Angebot daher auf 25 Märkte beschränkt.

Abgabe soll bei jedem Spar möglich sein

Die Abgabe der Tests soll künftig aber bequemer möglich sein: Ab Mittwoch wird jeder Spar, Eurospar, Interspar und Spar-Gourmet in Niederösterreich eine Einwurfbox für die Proben-Rückgabe erhalten. Wenn man das 10er-Test-Set von einer der 25 Ausgabe-Standorte abgeholt hat, kann man die einzelnen Proben dann bequem beim nächstgelegenen Filiale abgeben.