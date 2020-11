Schulen offen halten - das ist das oberste Ziel der niederösterreichischen Politiker - quer durch die Parteien. Momentan lernen die Pflichtschüler weiterhin in den Klassenzimmern. Wenngleich mit einigen Einschränkungen: Exkursionen sind gestrichen, schulfremde Personen dürfen die Gebäude nicht mehr betreten, Unterricht im Freien wird empfohlen, wo immer er möglich ist.

NEOS und Grüne: „Apell an LH, standhaft zu bleiben"

Bei den Oberstufen-Schülern ist das anders. Sie müssen im Distance-Learning unterrichtet werden. Das bedeutet: 45.000 Schülerinnen und Schüler haben hierzulande Heimunterricht. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen fürchten viele, dass der Heimunterricht bald auch wieder für Jüngere kommen könnte.

Die niederösterreichischen Politiker halten geschlossen dagegen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht sich dafür aus, die Schulen unter strengen Hygienevorschriften so lange wie möglich offen zu halten. Dass man in Niederösterreich alles daran setzen werde, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, betont auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Gesundheitsbehörden funktioniere gut, sagt sie.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini und Grünen-Landessprecherin Helga Krismer begrüßen die klare Haltung der Landeshauptfrau. „Mein Apell an die Landeshauptfrau ist es, hier standhaft zu bleiben." Man wisse schließlich, dass der Anteil der Kinder am Infektionsgeschehen gering sei, die psychische Belastung und der Bildungsverlust bei geschlossenen Schulen hingegen enorm, begründet Collini.

Krismer pocht auf "wirksame Präventionsmaßnahmen im gesamten Land": Dazu gehören die Ausweitung der Maskenpflicht, eine Aufteilung von Klassen in kleinere Gruppen, die Trennung der Klassen durch unterschiedliche Beginnzeiten, ein verstärktes Verlegen der Aktivitäten ins Freie und mehr Kapazitäten in den Schulbussen zu schaffen.

FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer spricht sich ebenfalls für das Offenhalten der Schulen aus. Aus Sicht der Freiheitlichen wäre die Belastung der Eltern ansonsten zu groß und die Kinderbetreuung könne nicht mehr überall sichergestellt werden.

Eine klare Linie und fehlende, einheitliche Vorgaben für Maßnahmen an und um Schulen vermissen die Sozialdemokraten. Sie beurteilen die Situation an den Bildungsstätten weniger positiv. SPÖ-Landesgeschäftsführer berichtet von Unsicherheit bei Schülern, Eltern und Pädagogen. SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl spricht von Chaos an den Schulen. Als Beispiel nennt er überfüllte Schulbusse, in denen Abstände gar nicht eingehalten werden können.

Petitionen gegen Schließungen und "Schulchaos" laufen

Rund um die Corona-Situation an den Schulen laufen aktuell auch zwei Petitionen. Die SPÖ rief eine unter dem Namen „Corona-Schulchaos stoppen!“ ins Leben. Die wurde bisher rund 3.000 Mal unterzeichnet.

„Unsere Petition soll helfen, ÖVP und Grüne endlich wachzurütteln und für einen geregelten Ablauf in den Schulen sorgen. Denn monatelang wurde dieses Thema nicht berücksichtigt und auch während der Sommerferien nicht aufgegriffen", kritisiert Schnabl. Ebenfalls gestartet haben eine Petition die NEOS - für offene Schulen und gegen Bildungsverlust.