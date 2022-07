Ärger und Beifall für Mikl-Leitners Ruf nach einem Energiepreis-Deckel

Werbung

Eine Debatte in mehrere Richtungen hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit ihrer Forderung nach einer Strompreis-Deckelung losgetreten. Sie verlangte, wie berichtet, am Wochenende einen Energie-Preisdeckel und kritisierte fehlende Taten gegen die Teuerung und damit indirekt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der sich zuletzt im Nationalrat gegen einen solchen Preisdeckel ausgesprochen hatte.

Am Rande einer Pressekonferenz in Klosterneuburg merkte die Politikerin heute erneut an, dass man alles tun müsse, um die hohe Belastung der Haushalte und der Wirtschaft abzufedern. "Da darf es keine Denkverbote geben. Da kann ich mir auch einen Deckel vorstellen", sagte sie. Eine europäische Lösung, wie sie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) möchte, wäre "gut, wichtig und richtig", aber diese sei nicht so schnell realisierbar. "Wir wissen natürlich, dass der Staat nicht alles finanziell unterstützen kann, aber gerade hier braucht es eine finanzielle Unterstützung."

Rückendeckung bekam Mikl-Leitner von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Der vorgeschlagene Strompreisdeckel sei „nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig“, meinte er bei einer Pressekonferenz. Auch von ihren Partei-Kollegen in Tirol und Oberösterreich erhielt sie dafür Unterstützung. Tirols ÖVP-Obmann und Landeshauptmann-Kandidat Anton Mattle betonte, dass es sich dabei um einen Eingriff in den Markt handle, der genau überlegt sein müsse. Wie der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) plädiert er aber dafür, über die Maßnahme nachzudenken.

SPÖ und FPÖ beanspruchen Forderung für sich

In Niederösterreich drehte sich die Debatte nach Bekanntwerden der Forderung vor allem darum, wer sie zuerst geäußert hatte. Inhaltlich begrüßen SPÖ und FPÖ die Idee. Die Freiheitlichen sehen in der Forderung allerdings ein "Copy-Paste-Plagiat". Wie auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar betont FPÖ-Landespartei-Obmann Udo Landbauer, dass die FPÖ bereits zahlreiche Anträge zum Thema Teuerung eingebracht hätte, die die ÖVP nicht angenommen habe. Preisdeckel bei Treibstoffen, Energie und Lebensmitteln würden bereits seit Wochen seitens der FPÖ gefordert, sagte Landbauer. Auch die SPÖ meinte, dass Mikl-Leitner damit eine sozialdemokratische Forderung übernehme. Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar sieht die ÖVP "angesichts schlechter Umfragewerte aufwachen". Auch er betont, dass die Volkspartei die Anträge zu diesem Thema bisher stets abgelehnt habe.

Bei einer Sondersitzung des Landtags im Mai stimmte die Volkspartei etwa gegen das 10-Punkte-Paket, das SPÖ und FPÖ forderten. Die ÖVP verwies bisher stets darauf, dass sie sehen möchte, wie die Maßnahmen des Bundes wirken, ehe sie im September eigene beschließen möchte.

NEOS lehnen Vorschlag ab

Gänzlich auf Ablehnung stößt die Idee des Strompreis-Deckels hingegen bei den NEOS. Landessprecherin Indra Collini bezeichnete "die Vorstellung, dass die Politik einfach die Preise deckeln kann, ohne dass es zu Problemen kommt" als "reichlich naiv". Die Pinken möchten "Übergewinne der Energiekonzerne in eine Art Ausgleich für soziale Härtefälle sowie in den Ausbau der erneuerbaren Energien" gelenkt wissen.