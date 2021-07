Die Debatten rund um die von der Grünen-Verkehrsministerin Leonore Gewessler gestoppten Straßenprojekte standen im Mittelpunkt beim Auftakt der Bundesländertour von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in NÖ. Wir hatten berichtet:

Im Gespräch mit Journalisten betonte der Kanzler, er stehe hinter den Landeshauptleuten und den Menschen in den Regionen. Aus den Bundesländern war zuletzt ein massiver Aufschrei gekommen, nachdem Gewessler mit der „Evaluierung“ von Asfinag-Projekten wie der S34 Traisental-Schnellstraße oder der S1 Lobau-Querung in Wien aufhorchen ließ.

„Eine gute Infrastruktur ist lebensnotwendig für den ländlichen Raum. Sonst verstärkt sich der Trend zur Urbanisierung. Und das kann für unser Land nicht gut sein“, betonte Kurz. Klimaschutz könne nicht mit einer „Zurück in die Steinzeit“-Mentalität funktionieren. Deshalb stellte er klar, dass Straßenprojekte, die bereits genehmigt wurden oder sich in einem Genehmigungsverfahren befinden, „durchgezogen werden“. Er sei optimistisch, dass auch die Grünen letztlich hier mit „Hausverstand“ agieren würden.

Lob von Kanzler Kurz: NÖ ist gut organisiert

Lob kam von Kurz auch für Niederösterreich in Sachen Pandemie-Bekämpfung. „Niederösterreich ist gemeinsam mit dem Burgenland führend beim Impfen.“ Für Kurz war das größte Bundesland schon vor der Krise sehr gut organisiert. Diese Stärken würden sich in der Pandemie auswirken.

Das Impfen sei der Game-Changer, betonte der Kanzler. Denn wie ihm Experten bestätigten, wirken die Impfungen gegen alle bekannten Mutationen des Coronavirus.

Deshalb setzt Kurz auch auf weitere Öffnungen: „Wir wollen nicht weiter in die Grund- und Freiheitsrechte eingreifen, weil es mit der Impfung einen Schutz gibt“, betonte der Kanzler, der sich einmal mehr gegen einen Impfzwang aussprach. Jene die sich nicht impfen wollen, müssten sich mit der FFP2-Maske schützen und regelmäßig testen gehen, meinte der Kanzler. Für diese Menschen hatte er eine schlechte Nachricht parat: „Wer sich nicht impfen lässt, wird sich irgendwann anstecken.“

Für die Regierungsarbeit im Herbst kündigte der Kanzler fünf Schwerpunkte an. So will die Regierung weiterhin die Steuern senken. Unter anderem wird auch der Familienbonus erhöht. In der Bildung stehen die Umsetzung der Bildungspflicht und der Startschuss eines massiven Digitalisierungsschubs für die kommenden drei Jahre am Programm.

Im Bereich der Arbeitsplätze wolle man in Richtung Vollbeschäftigung gehen und den Menschen „keine soziale Hängematte bieten“. Das heißt, dass eine Reduktion des Arbeitslosengelds geplant ist. Ebenfalls im Fokus: ein flächendeckender Breitbandausbau bis 2030 und der konsequente Kurs gegen illegale Migration.