Die EU habe sich institutionell und demokratiepolitisch in den vergangenen zwanzig Jahren grundlegend weiterentwickelt. Diese Bilanz zog der Ybbser Othmar Karas (ÖVP), der seit 1999 im Europaparlament sitzt, bei der Veranstaltungsreihe „Am heißen Stuhl“ des Managementclubs NÖ im Tower des Flughafens Wien-Schwechat.

Dass die Bürger von dieser positiven Entwicklung bislang wenig mitgekriegt haben, sieht Karas als Folge vor allem einer Fehlentwicklung: der zunehmenden Visionslosigkeit der nationalen Politik, die lieber Schuldige suche statt Lösungen.

Populisten europaweit im Vormarsch

„Obwohl die Welt komplexer wird, will die Politik immer einfachere Antworten geben. Das kann nicht gut gehen“, kritisiert Karas. Die Folge sei, dass die Populisten europaweit im Vormarsch seien.

EU bewusst als Sündenbock benutzt

Karas räumt zudem mit der auch in Österreich von Regierungen gern verbreiteten Mär auf, dass „Die“ in Brüssel entscheiden: „Wir alle sind die EU. Es gibt keine einzige Entscheidung, bei der nicht jeder Mitgliedsstaat von Anfang an dabei ist.“ Tatsächlich würden viele Politiker die EU bewusst zum Sündenbock machen, um die Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen bequem abgeben zu können.

NÖ ist Nettoempfänger

Nicht zuletzt gab es von Karas auch eine Schelte für die Medien, in denen die positiven Effekte der EU nach wie vor nicht einmal eine Nebenrolle spielten.

So habe er noch nirgendwo gelesen, dass Niederösterreich mehr Geld aus EU-Mitteln erhielt, als es in die EU einzahlte: „Wir Niederösterreicher sind also Nettoempfänger, keine Nettozahler.“ Was seine eigene Zukunft angeht, gab sich Karas zugeknöpft. Die Frage, ob er bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Mai als ÖVP-Spitzenkandidat antreten werde, wollte er nicht beantworten.