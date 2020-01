Bestellt wird von der Delegation. Nominiert, oder besser: nachnominiert wird vom Innenministerium. Denn: Der ÖVP-Delegation im EU-Parlament fehlt ja seit der Angelobung von Karoline Edtstadler als neuer österreichischer Europaministerin eine Abgeordnete. Und: eine Delegationsleiterin.

Für ersteren (derzeit noch) leeren Platz könnte Christian Sagartz aus dem burgenländischen Pöttsching nachnominiert werden. Für zweiteren, nämlich: die Delegationsleitung kommt laut EU-Parlamentsvizepräsident Othmar Karas er selber nicht in Frage. "Nach meiner Wahl zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments mit einer breiten, parteiübergreifenden Mehrheit, habe ich nach nahezu 13 Jahren das Amt des Leiters der ÖVP-Delegation aus grundsatzpolitischen Überzeugungen freiwillig zurückgelegt", so Karas. Daran habe sich "bis heute nichts geändert". Und aus diesem Grunde stehe er, Karas, "auch jetzt, nach den personellen Veränderungen in der Delegation, nicht als Delegationsleiter zur Verfügung".

APA / Schlager Angelobt: Österreichs bisherige EU-VP-Delegationsleiterin Karoline Edtstadler (im Bild mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen) ist seit Dienstag Österreichs neue Europaministerin. Und hat heute, Donnerstag, schon ihren ersten Antrittsbesuch absolviert: in Paris.

Aus seiner Sicht, so Karas, werde Angelika Winzig die Delegationsleitung übernehmen. Die gebürtige Attnang-Puchheimerin war schon jetzt stellvertretende Delegationsleiterin. Und hätte, nach Karas und Edtstadler, bei der letzten EU-Wahl auch die meisten (Vorzugs-)Stimmen bekommen. Bestellt werden muss sie von der Delegation - und das voraussichtlich nächste Woche, wenn das EU-Parlament ab Montag zu seiner ersten Plenarwoche im neuen Jahr in Straßburg zusammen kommt.