"Die Situation ist äußerst besorgniserregend!" Stellt Othmar Karas fest. Und meint nicht (nur) die Corona-Krise. Sondern das, was Europa derzeit fehle: Ergebnisse. "Wo bleibt die mutige Vorgehensweise? Wo bleibt die Entschlossenheit? Und wo bleiben die Programme?" Fragt der Vizepräsident des EU-Parlaments und gebürtige Ybbser am Rande der noch bis morgen, Freitag, dauernden Plenartage in Brüssel. Und ortet in Hinblick auf den EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs vergangene Woche "Nationalegoismus" und "Vertagungen" statt "Nägel mit Köpfen" - und das in vielen Bereichen.

Auf die EU-Corona-Ampel etwa hätte man sich nur deshalb geeinigt, "weil sich keiner daran halten muss. So kann das nicht funktionieren!", so Karas. Auch die "komplett unterschiedlichen Reisewarnungen" seien ein "Bremsklotz" für Europas Wirtschaft. Was rein finanziell gesehen dagegen "45 Millionen Euro freischaufeln würde", wäre das Technical Support Instrument für die Implementierung europapolitischer Ziele, das Karas gestern, Mittwoch, verhandelte. Oder der "Fleckerlteppich in der Steuerpolitik", durch den pro Jahr "825 Milliarden Euro" verloren gingen - "mehr als die 750 Milliarden für den Next Generation EU-Fond". Auch beim Arbeitsrecht bräuchte es dringend "verpflichtende und überprüfbare Richtlinien", der Rechtsstaatsmechanismus sei "eine offene Baustelle". Und die Asylpolitik sei ohnehin "gar kein Thema mehr", da hätten "alle aufgehört zu reden".

"Derzeit", so Karas, "drehen wir uns eher im Kreis." Dabei wäre gerade jetzt eine Bündelung der Kräfte so wichtig wie nie und bräuchte es gerade jetzt "mehr Europa denn je". Das gelte auch für die lang diskutierte Förderpolitik in der Landwirtschaft, da habe man im EU-Parlament einen "guten Kompromiss" gefunden, allerdings hätte der Rat alleine bei den Klimazielen wieder niedrigere Prozentsätze formuliert als das Parlament. Dort gäbe es in Sachen Agrarpolitik "am Freitag", also morgen, Ergebnisse.

Für Europa sei jedenfalls laut Karas eines derzeit am wichtigsten: "aus der Defensive zu kommen".