Der Startschuss für die Zukunft Europas fällt heute. Da, genauer: heute Mittag, wollen Europas Parlament, Europas Kommission und Europas Rat in einer "feierlichen Sitzung", wie es im Brüsseler Sitzungsplan steht, eine gemeinsame Erklärung unterschreiben. Und damit die "Konferenz über die Zukunft Europas" offiziell eröffnen.

"Endlich", meint dazu EU-Parlaments-Vizepräsident, EVP-Abgeordneter und gebürtiger Ybbser Othmar Karas. Denn: Es sei schon zu viel Zeit vergangen, "zu viel Milch vergossen" worden und von zu vielen nur "an ihre eigenen Eitelkeiten" gedacht worden. Statt an das, was für Europas Zukunft "ganz entscheidend" sei: Reformen. Europa müsse, so Karas, "stärker, handlungsfähiger und sozialer" werden. Und das müsse auch "jeder spüren". Schließlich befürworte nicht nur eine "große Mehrheit" ihrer Bürger die EU und hätte auch eine "hohe Bereitschaft" zu Reformen. Sondern, so auch die jüngste Ausgabe der Eurobarometer-Umfrage, Europas Bürgerinnen und Bürger wünschten sich zu zwei Drittel auch "eine wichtigere Rolle des Parlaments". Für Karas ist das "ein klarer Auftrag für die Konferenz". Und heißt im Klartext: "die Bürger zu Beteiligten zu machen".

Die heute eröffnete Konferenz solle auch keine "Veranstaltung der Regierungen" sein. Sondern eine Initiative der Bürgerbeteiligung. Wer dabei den Vorsitz habe, sei ihm, Karas, "egal", den Vorsitz müssten eigentlich "die Bürger haben". Jedenfalls solle "nicht mehr über Personen" geredet werden, sondern über Themen, "die den Bürgern wichtig sind": Demokratie, Soziales und Gesundheit ("das muss zum Kernelement werden"), Wirtschaft, Umwelt und Arbeit, und auch die Rolle der EU in der Welt. Er, Karas, sei sicher, dass der Dialog auch zu einer "notwendigen Vertragsreform" führen werde. Und zu neuen Regeln, von der Beseitigung der Einstimmigkeit über die Entscheidungsfindung nur unter Einbindung des EU-Parlaments bis zur Implementierung einer EU-Volksabstimmung über alle Reformen.

Sichtbare und spürbare Ergebnisse

Erfolgreich sei ein solcher Dialog aber nur dann, wenn man die Meinungen der Bürger ernst nehme. Er, verspricht Othmar Karas, werde "alles tun, dass die Ergebnisse sichtbar und spürbar umgesetzt werden". Bis dahin hoffe er auf "bunten Aktivismus und viele Eigeninitiativen". Er selbst werde als Parlaments-Vizepräsident und als Parlaments-Abgeordneter "auf mehreren Ebenen Signale setzen". Und auch in Österreich "eine Fülle an Plattformen und Dialogen anbieten". "Ich bin sehr dagegen", so Karas, "sich schon am Anfang zu fürchten". Denn: "Wir brauchen Änderung!" Und: Dialog.

Geredet wurde und wird diese Woche in Brüssel aber auch noch über eine Reihe anderer Initiativanträge, von der CO2-Abgabe über das Gesundheits-Investitionsprogramm EU4Health bis zum Investitionsplan EUInvest. Letzterer ist für den EU-Parlaments-Vizepräsidenten "so etwas wie ein Herzstück" - auch wenn da noch zu wenig konkrete Ziele formuliert und zu wenig Projekte (die Frist läuft noch bis 30. April) eingereicht worden seien. Acht von 27 EU-Mitgliedern hätten noch gar keine EUInvest-Projekte eingereicht, darunter auch Österreich. "Da wünsche ich mir mehr Ehrgeiz!", so Karas.

Und nicht nur zum gerade vergangenen Weltfrauentag wünsche er sich auch eine "neuerliche öffentliche Debatte" über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und über die Anerkennung weiblicher Leistungen. In Sachen Gleichbehandlung gehe man in Europa "einer Spaltung entgegen, die auch mit der Ungleichheit der Belastung zu tun hat", besonders während der Corona-Pandemie. Auch hier solle "die Krise Ansporn und Mahnung sein". Und auch hier gäbe es, so Karas, einen "klaren Auftrag" an die Union.