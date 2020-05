"Das sind keine Drohungen. Das ist ein Aufschrei!" Sagt Othmar Karas. Und meint die Resolution, die das EU-Parlament heute, Freitag, mit großer Mehrheit beschlossen hat. Und in der Europas Parlamentarier klar sagen: Wenn sie in die anstehenden Entscheidungen nicht "voll eingebunden" sind, gäbe es von ihnen auch keine Zustimmung.

Konkret geht es in der Resolution um drei große Bereiche: die Demokratisierung der EU, zukunftsfähige Antworten auch abseits der Coronakrise, wie etwa in der Klimakrise, und, als einer der strittigsten Punkte, um Geld. "Für den Wiederaufbau brauchen wir Geld", hält Othmar Karas fest. Und da alle Mitgliedsstaaten derzeit in einer Rezession seien und damit das "klassische Beitragssystem an seine Grenzen" gekommen sei, brauche Europa eine "Eigenmittelreform".

Für die gäbe es zwar unter Europas Staats- und Regierungschefs laut Karas "derzeit keinen Konsens", aber: "Die Riesenlücke können wir nur mit Eigenmitteln schließen". Dazu solle man etwa "mit der Digitalsteuer endlich ernst machen". Oder Beitragsrabatte für Mitgliedsstaaten streichen. "Damit", so Karas, "muss Schluss sein!" Rabatte schufen Ungleichheiten, und: "Wir haben in der Krise ohnehin sehr viele zusätzliche Ungleichheiten."

Insgesamt 2.000 Milliarden Euro schlägt das EU-Parlament für die Aufbauhilfe in Sachen Corona vor, die bisher kolportierten 540 Milliarden seien da nur "zum Feuerlöschen". Und: Die Aufbauhilfe dürfe auch nicht zu einer Verringerung des ebenfalls dringend zu beschließenden nächsten mehrjährigen Finanzrahmens oder zu einer Kürzung von bestehenden oder geplanten EU-Programmen führen. Die Kommission, meint der EU-Parlaments-Vize, "darf nicht weiter warten" und "muss ihre Vorschläge auf den Tisch legen". Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe die Forderungen des Parlaments bereits unterstützt. Der Ball liege jetzt eindeutig beim Rat. Aber: "Manche wollen immer noch Sandburgen bauen!"