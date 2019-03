Hirschwang an der Rax wurde für die SPÖ in der Vorwoche zum historischen Boden: Erstmals in der Parteigeschichte trafen sich Vertreter des Nationalrats, Bundesrats und des Landtags zu einer mehrtägigen Klausur.

„Weil viele Bereiche und Themen ineinander verzahnt oder übergreifend sind“, erklärte Gastgeber Landesparteichef Franz Schnabl die Beweggründe und kündigte gemeinsam mit Klubobmann Reinhard Hundsmüller an, dass diese Treffen künftig zu einer fixen Einrichtung werden.

Auf der Arbeits-Agenda standen vor allem Zukunftsthemen, wobei auf die Bildung und Ausbildung in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren besonders Wert gelegt wird. Schnabl erneuerte dabei die Forderung nach einer eigenen Universität für St. Pölten, „am besten im Bereich der Biochemie oder Windtechnik!“ Wobei der Standort nicht in Stein gemeißelt sei, etwa auch Wiener Neustadt könne dafür in Frage kommen. Zusätzliche Bemühungen wie jene in Ternitz nach einer Fachhochschul-Dependance werden von der SPÖ unterstützt und seien eine ideale Ergänzung. Parallel dazu wird auch an einem strategischen Konzept für Wissenschaft und Forschung gearbeitet.

"Bildung ist das Wichtigste"

Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt rückte bei der Präsentation am Internationalen Frauentag die Kinderbetreuung in den Blickpunkt: Durchgehende kostenlose Betreuung bis 18 Uhr und eine Reduktion der Schließtage sind das erklärte Ziel ihrer Partei, denn „Bildung ist das Wichtigste und da müssen auch die Rahmenbedingungen passen.“ Passend dazu auch die Forderung, dass der Karfreitag für alle ein Feiertag werden müsse.

Explizit nicht auf der Tagesordnung der Klausur stand die Gemeinderatswahl 2020. „Allerdings“, so Schnabl, „spielen viele unserer beim Treffen behandelter Themen wie Verkehr, Infrastruktur oder leistbares Wohnen dort natürlich auf lokaler Ebene eine zentrale Rolle!“

Randthema war auch die einstweilige Verfügung gegen die Bundes-ÖVP, die Ökostrom-Plakate innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Denn wie Schnabl zu berichten wusste, wurden im Bezirk Mödling nicht drei entdeckt: „Das wird von uns sehr ernst genommen“, kündigte er an, auf die Pönale zu drängen.