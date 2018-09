NÖN: Vorab das Wichtigste. Herr Landtagspräsident, wie geht es Ihnen nach der Bandscheiben-OP gesundheitlich?

Karl Wilfing: Bestens, danke. Ich muss mich noch eine Woche schonen, dann kann ich wieder länger sitzen und normal meiner Tätigkeit nachgehen. Noch werde ich am Beifahrersitz liegend zu den Terminen gebracht.

Was ist eigentlich genau passiert?

Es war ein Unfall beim Umbau der Heizölanlage auf eine umweltfreundliche Luft-Wärme-Pumpe. Im Zuge dessen habe ich die Mauer des Öltankraums umgerissen. Dabei ist mir ein daumennagelgroßes Knorpelstück in den Nervenkanal gerutscht und hat den Nerv, der den linken Fuß versorgt, blockiert.

Sie sind seit 22. März Landtagspräsident. Wie groß war die Umstellung zu Ihrer vorigen Tätigkeit als Landesrat?

Nicht riesengroß. Der einzige Unterschied ist, dass man als Landesrat mehr tagesoperativ tätig ist. Als Landtagspräsident hingegen ist vieles planbarer und das Amt lässt mehr Zeit, um sich zu überlegen, welche politischen Schwerpunkte man setzen möchte.

Welche sind das?

Die Migrationsfrage und andere Themen führen dazu, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und es mehr Spannungen gibt als vor 20 Jahren. Umso mehr muss man wieder Wert darauf legen, mit politischen Mitbewerbern, aber auch mit der gesamten Bevölkerung ständig auf Augenhöhe Gespräche zu führen. Die Landtagsabgeordneten fungieren Tag für Tag als Brückenbauer zwischen der Politik und dem Ort, den Vereinen und den Menschen in der Gemeinde. Was sie hören, spüren und bemerken, muss nicht nur ernst genommen werden, sondern soll auch unsere Arbeit prägen.

Der Bund plant jedoch auch eine Bereinigung der Kompetenzen. Dabei könnten die Länder Einfluss verlieren. Wo sehen Sie noch Doppelgleisigkeiten?

Wir haben in der Sozialgesetzgebung schon einiges vereinfacht. Jedoch in der Mindestsicherungs-Debatte wäre es vernünftiger, die Kompetenz bei den Ländern zu belassen – auch wenn im Bund versucht wird, das zu vereinheitlichen. Dort gibt es in den Ländern ganz unterschiedliche Zugänge, zum Beispiel auch von den Wohnkosten her. So kann jedes Land zielgerichteter auf die Lebenserhaltungskosten eingehen.

Dann gibt es aber weiter die Diskrepanz, dass es einen Großteil der Mindestsicherungsbezieher nach Wien ziehen wird.

Das muss Wien selbst lösen. Die gleiche Frage stellt sich bei der aktuellen Diskussion um die Steuergesetzgebung. Wenn ein Land gewisse Möglichkeiten sieht, sparsamer, effizienter und wirtschaftlicher zu arbeiten, und das Nachbarland andere Kosten hätte, müsste man sich im Wettbewerb bewähren. Wettbewerb führt meist dazu, dass es effizienter, sparsamer und wirtschaftlicher wird.

Als Landtagspräsident fungieren Sie auch als Brückenbauer zwischen den Parteien. Wie gut funktioniert das mit der Opposition?

Gut. Kleinere Spannungen wie die Diskussion mit den Grünen wegen der Sitzordnung oder über die Frage der Klubstärke wird es immer geben. Ich war aber schon immer ein Konsenspolitiker. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich von meiner Fraktion als Präsident vorgeschlagen wurde.

Für einen Antrag im Landtag braucht es vier Abgeordnete. Jetzt haben die Grünen im NÖN-Sommergespräch ein Antragsrecht für jeden Abgeordneten gefordert. Was spricht dagegen?

Wenn das so wäre, könnten freie Abgeordnete bar jeder Logik und bar jedes Hausverstandes Landtagssitzungen für Störaktionen nützen. Die Demokratie würde sich ad absurdum führen. Daher ist es vernünftig, verschiedene Rechte über Quoten zu belassen.

Jede Landtagssitzung wird via Livestream auch im Internet übertragen. Wie viele Leute schauen da zu?

Wir verzeichnen im Schnitt 1.600 Zugriffe pro Sitzung. Um die Entscheidungen der Landespolitik noch näher an die Bürger zu bringen, denken wir intensiv darüber nach, Sitzungen über YouTube zu streamen. Wir müssen jedenfalls neue Wege und Kanäle finden, um Leuten die Chance zu geben, uns zu erreichen.

Bei Landtagssitzung nach der Sommerpause am 20. September wird eine Ihrer ersten Aufgaben sein, Udo Landbauer als Abgeordneten anzugeloben. Mit welchem Gefühl wird das passieren?

Ich habe da überhaupt keine Emotionen. Es steht der FPÖ frei, ihn wieder zu nominieren.

Denken Sie, dass er dem Ansehen der Landespolitik schadet?

Das wird die künftige Arbeit zeigen. Aber natürlich ist er aufgerufen, mit einer besonderen Sensibilität gewisse Themen zu bearbeiten.