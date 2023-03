Regierungspolitik Karner verteidigt schwarz-blaue Zusammenarbeit in NÖ

Schwarz-Blau in NÖ soll laut Karner an den Taten gemessen werden Foto: APA/EVA MANHART

I nnenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Sonntag das auf massive Kritik stoßende schwarz-blaue Bündnis in Niederösterreich verteidigt. Man soll die Zusammenarbeit "an ihren Taten messen", plädierte er am Sonntag in der "ORF-Pressestunde". Dass das Vorhaben, verfassungswidrige Corona-Strafen zurückzuzahlen, rechtlich schwierig werden könnte, räumte Karner ein. Es gehe aber darum, in der Pandemie entstandene Gräben zuzuschütten.