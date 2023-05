3.000 offene Stellen: REWE sucht dringend nach Personal

Diese Woche startete die Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer und Asylberechtigte in Kooperation mit REWE und den Handelsfirmen Billa, Penny, Bipa und Adeg in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Dabei informierte das REWE-Recruiting-Team über die vielfältigen Jobchancen innerhalb des Unternehmens und die Einstiegsmöglichkeiten für Personen mit geringen Deutschkenntnissen.

In der Zentrale des Konzerns konnten offene Fragen geklärt und direkt Bewerbungsgespräche geführt werden. Die Chance wurde von mehr als 50 Flüchtlingen sowie Zuwanderinnen und Zuwanderern aus ÖIF-Deutschkursen genützt. Diese konnten persönlich Kontakte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von REWE knüpfen und sich gleich für offene Stellen bewerben. Christoph Matschke, Vorstand REWE International und Sonja Ziganek, Gesamtleitung Integrationsprogramme des ÖIF besuchten die Karriereplattform in der REWE-Zentrale.

„Zahlreiche Chancen am Arbeitsmarkt müssen genützt werden“

Integrations- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) machte sich ebenfalls ein Bild vor Ort: „Österreichische Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften und es gibt enorm viele offene Stellen am Arbeitsmarkt, gleichzeitig sind viele anerkannte Flüchtlinge arbeitslos. Jene, die in Österreich rechtlich dauerhaft bleiben dürfen, müssen rasch die zahlreichen Chancen am Arbeitsmarkt nützen und unmittelbar arbeiten sowie nebenbei Deutsch erlernen, anstatt Sozialhilfe zu beziehen. Hier setzen Unternehmen wie REWE an, die Beschäftigungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Personen bieten, die noch nicht oder erst sehr wenig Deutsch sprechen. Projekte wie die ÖIF-Karriereplattformen sind daher besonders wichtig, da sie Jobsuchende und Unternehmen direkt zusammenbringen“. Raab stattete auch Betriebskindergarten des Industriezentrums NÖ-Süd einen Besuch ab.

Familienministerin Susanne Raab im IZIBIZI kids corner. Diesen können alle Kinder von Berufstätigen, die im IZ NÖ-Süd arbeiten, besuchen. Foto: BKAHofer

Arbeitskräftemangel und 3.000 offene Stellen

Mehr als 2.000 arbeitssuchende Zuwanderinnen und Zuwanderer haben bisher an ÖIF-Karriereplattformen teilgenommen, beispielsweise gemeinsam mit der Post AG, Spar, Lidl, Mediaprint sowie IKEA. Die meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus der Ukraine, Syrien oder Afghanistan. „Kulturelle Vielfalt liegt in unserer Unternehmens-DNA und macht unseren Erfolg aus. Wir haben derzeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 100 Nationen bei uns beschäftigt. Gleichzeitig haben wir rund 3.000 offene Stellen, suchen dringend Arbeitskräfte und würden gerne mehr Personal aufnehmen. Menschen mit Migrationshintergrund sind für uns eine wichtige Zielgruppe, die wir über die Eingliederung ins Berufsleben bei uns noch besser und schneller gesellschaftlich integrieren können“, sagt REWE-Vorstand Matschke.

Integrationsbotschafter motivieren Schüler

Die ÖIF-Inititative „ZUSAMMEN:ÖSTERREICH“ setzt mit ihrem neuen Schwerpunkt auf Berufsorientierung. Dabei werden Firmenbesuche für Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren organisiert, bei denen sie erfolgreiche Personen mit Migrationshintergrund kennenlernen dürfen. Diese engagieren sich ehrenamtlich als Integrationsbotschafterinnen und Intergrationsbotschafter und so können sich die Jugendlichen direkt vor Ort über mögliche Berufsbilder und Branchen informieren.

Integrationsbotschafterinnen und Integrationsbotschafter und Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter mit Migrationshintergrund sprechen an ihrem Arbeitsplatz über ihren persönlichen Werdegang, zeigen ihr Tätigkeitsfeld und erzählen, welche Herausforderungen sie meistern mussten. So motivieren sie die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund, Chancen wahrzunehmen und ihren Weg in ganz unterschiedlichen Branchen zu gehen. Der erste Unternehmensbesuch fand nun in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien bei der Österreichischen Post statt, weitere Termine mit Unternehmenspartner wie Siemens, Ikea, Wienerberger sowie Microsoft Österreich sind für die nächsten Wochen geplant.

Mehr Infos zu dem Projekt: Schulbesuche in ganz Österreich: Zusammen Österreich (zusammen-oesterreich.at)