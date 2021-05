Danke zum Muttertag mit LH Johanna Mikl-Leitner .

In Niederösterreich hat der Muttertag einen besonders hohen Stellenwert. Deshalb bot die Volkspartei NÖ 2021 bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit Gratis-Muttertagskarten an alle Mütter zu verschicken, natürlich auch an Schwieger-, Groß- oder Urgroßmütter.