Im Rahmen der Kassenreform sollen unter anderem die neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse zusammengelegt werden. Ab 1. April 2019 wird der Überleitungsausschuss aktiv sein. „Ab Jänner 2020 gibt es die NÖ Gebietskrankenkasse als Institution nicht mehr“, so NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek.

Dann werden die meisten Angelegenheiten – rund um Personal, Budget und Verträge – von der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien aus entschieden. Das könnte Folgen für NÖ haben. So besteht laut NÖGKK etwa die Gefahr, dass Verträge nur mit großen Unternehmen, nicht aber mit kleinen, regionalen Betrieben abgeschlossen werden. Angepasst an den Österreich-Schnitt könnte es weniger Kassenärzte geben. Servicecenter könnten reduziert werden, weil in der Verwaltung Personal nicht nachbesetzt werden soll. „Es kommt eine richtige Tsunamiwelle über unser Bundesland“, glaubt NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter.

"Es wird ein gerechtes System für die Versicherten geschaffen"

„Es wird weder zu Leistungskürzungen noch zu Verschlechterungen in der Infrastruktur kommen“, entgegnet VPNÖ-Gesundheitssprecher Franz Dinhobl. „Es wird ein gerechtes System für die Versicherten geschaffen, damit es bei gleichen Beiträgen auch zu gleichen Leistungen kommt.“ Hier kritisiert die NÖGKK, dass es zwischen Gebietskrankenkassen und anderen Kassen unterschiedliche Leistungen weiter geben wird. Eine Milliarde Euro soll eingespart werden. Doch: Der Nachweis zum Einsparungspotenzial dieser Milliarde fehle im Gesetzesentwurf, bemängelt der Rechnungshof. Die NÖGKK geht von hohen Mehrkosten durch die Fusionen aus.

Karin Scheele (SPÖ NÖ) kritisiert etwa, dass Privatspitäler mehr Mittel bekommen sollen. Und Arbeiterkammer-NÖ-Präsident Markus Wieser, dass die Beitragsprüfung nur noch übers Finanzamt erfolgen soll.