Mit 1. Jänner wurden die Gebietskrankenkassen zusammengeführt. „Die Arbeit der Österreichischen Gesundheitskasse wird das Gesundheitssystem in ganz Österreich weiterentwickeln, verbessern und auf einen neuen Level heben“, betont der aus St. Pölten stammende Generaldirektor Bernhard Wurzer.

Große Entscheidungen werden in der ÖGK nach dem Prinzip der Selbstverwaltung getroffen. Das passiert in Gremien mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Vertretern – österreichweit im Verwaltungsrat. Derzeitiger Obmann ist Matthias Krenn: „Wir haben in den vergangenen Monaten viel erreicht.“ Eine einheitliche Satzung mit Leistungsverbesserungen etwa. Im Sommer wird mit Stellvertreter Andreas Huss gewechselt, der sich für die aktuellen und künftigen Herausforderungen vom Bund mehr Geld ins System wünscht.

Petra Zuser zur Leiterin bestellt

Regionale Aufgaben wiederum werden regional übernommen – in Niederösterreich vom NÖ Landesstellenausschuss. Zum Beispiel Verhandlungen regionaler Ärztehonorare und Stellenpläne, die regionale Betreuung der Kunden oder auch Anträge an den Unterstützungsfonds. Menschen in Notlagen rund um Krankheit oder eine medizinische Behandlung können um freiwillige Zuschüsse ansuchen.

Zu den ersten Aufgaben des Ausschusses zählte bei der konstituierenden Sitzung vergangene Woche die Bestellung von Petra Zuser zur Leiterin der Landesstelle NÖ und Günter Steindl zu ihrem Stellvertreter.

NÖ-Vorsitz: Gerhard Hutter & Norbert Fidler

Der NÖ Landesstellenausschuss besteht aus je fünf Arbeitnehmer- und fünf Arbeitgebervertretern. Zu den Vorsitzenden wurden Norbert Fidler (Obmann Wirtschaftskammer St. Pölten) und Gerhard Hutter (bisheriger Obmann NÖ Gebietskrankenkasse) gewählt.

Sie wechseln sich im Vorsitz ab und vertreten den Landesstellenausschuss in der Hauptversammlung. Für Fidler ist die ÖGK auch ein Wirtschaftsfaktor und guter Partner für heimische Unternehmen. Und: Hutter betont, dass er als Arbeitnehmervertreter auch weiterhin einzig den Versicherten verpflichtet sei.