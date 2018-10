SPNÖ fordert Auslösung des Konsultationsmechanismus.

Am Vormittag hat Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser entschieden, den Konsultationsmechanismus auszulösen. Er will Verhandlungen vor einer geplanten Neustrukturierung der Sozialversicherungs-Organisation. Die geplante Änderung würde dem Land Kärnten Millionen kosten.

Die Auslösung des Mechanismus fordern in Niederösterreich auch LHStv. Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ), um finanziellen Schaden für das Land NÖ und Steuerzahler abzuwenden. Der geplante Entwurf sei ein Angriff auf die Versicherten.

Sie kritisieren, dass die ÖVP NÖ nahezu unwidersprochen eine massive Verschlechterung im Gesundheitssystem in Kauf nehme.

Sie befürchten weniger regionales Service, weniger bürgernahes Ärzteangebot, weniger Steuerungsmöglichkeiten wichtiger Gesundheits- und Vorsorgeleistungen. Kritisiert wird etwa, dass künftig mehr Arbeitgeber in den Gremien der Gebietskrankenkassen sitzen würden, die gar nicht hier versichert sind. Und: Eine österreichweite Kasse würde vermutlich europaweite Ausschreibungen machen. Und das wiederum wäre zum Nachteil der regionalen Wirtschaft. Zudem würden Experten davon ausgehen, dass die Zusammenlegung sehr viel kosten wird.

NÖ Volkspartei: "Gerechtes System für Versicherte"

VPNÖ-Gesundheitssprecher Franz Dinhobl hat die Kassenreform am Dienstag verteidigt: "Es wird weder zu Leistungskürzungen, noch zu Verschlechterungen in der Infrastruktur kommen - solche Darstellungen sind offensichtlich politisch motiviert. Das Gegenteil ist der Fall, es wird ein gerechtes System für die Versicherten geschaffen, damit es bei gleichen Beiträgen auch zu gleichen Leistungen kommt."

Die Neustrukturierung der Sozialversicherungen folge den Empfehlungen nationaler und internationaler Experten, teilte der Mandatar in einer Aussendung mit. "Die Reform ist daher ein richtiger Schritt, um die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten auch in Zukunft sicherstellen zu können", so Dinhobl. Die niederösterreichischen SP-Landesregierungsmitglieder hatten zuvor die Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung im Gesundheitsbereich als "teuer, ineffizient und Regionalstrukturen zerstörend" kritisiert.