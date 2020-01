„Wir sind seit gestern SVS“, freut sich Obmann Peter Lehner. Nach der Zusammenführung der SVA und der SVB gibt es seit 1. Jänner nun die neue Sozialversicherung der Selbständigen, kurz SVS. Sie ist zuständig für alle Gewerbetreibenden, Landwirte, Freiberufler und Neue Selbständige. Insgesamt 250.000 in Niederösterreich.

„Die Reform bündelt die Kräfte, wo es Sinn macht. Es werden alle von mehr Service und mehr Angebot profitieren können“, unterstreicht Landtagsabgeordnete Doris Schmidl in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im SVS-Kundencenter in St. Pölten am Neugebäudeplatz (früher der SVA), das wie alle anderen regionalen Kundencenter mit heute öffnet.

Für Gesundheit, Unfall und Pension

Mit der SVS werden nun alle drei Versicherungszweige – Gesundheit, Unfall und Pension – aus einer Hand abgedeckt. „Die SVS ist ein One-Stop-Shop für alle Selbständigen“, betont SVS-Generaldirektor Hans Aubauer. Für Versicherte gibt es neben neun regionalen Kundencentern österreichweit auch Beratungstage an insgesamt 190 Standorten in allen Bezirken Österreichs. Mit 1. Jänner 2020 sind die SVS-App, die SVS-Online-Services sowie die SVS-Website online gegangen. Eine der neuen Leistungen ist der Online-Sicherheits-Check für Betriebe (www.svs.at\sicherheitscheck). Und: Präventionsprogramme, die bisher nur einem Versichertenkreis zur Verfügung standen, gibt es nun für alle SVS-Kunden.

