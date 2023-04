Schülervertreter blitzen mit Forderung nach Matura-Erleichterungen ab

Werbung

In den vergangenen Jahren wurde die Zentralmatura aufgrund der Pandemie und dem damit verpassten Lernstoff erleichtert. Das soll sich heuer wieder ändern. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) verkündete bereits im Herbst die Streichung einiger Erleichterungen. Dazu gehören zum Beispiel eine längere Arbeitszeit bei der schriftlichen Reifeprüfung, die Ersatzterminregelung, die mögliche Kürzung der Themenbereiche bei der mündlichen AHS-Matura und die Verlängerung der Abgabefrist für die Vorwissenschaftlichen Arbeiten.

Die Einberechnung der Jahres- in die Maturanote soll hingegen bleiben, wie auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und der Bildungsdirektor für Niederösterreich, Karl Fritthum, bekräftigen. Doch nun, kurz vor der am 2. Mai beginnenden Reifeprüfung, wird Kritik laut. Obwohl die vergangene Matura gut ausgefallen ist, betonen Schülervertreterinnen und -vertreter, dass die mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler extrem unter dem Druck der Zentralmatura leide. Auch wenn Corona nicht mehr im Vordergrund stehen würde, hätten diese Jahrgänge ebenfalls viel Lernstoff verpasst. Erleichterungen wäre daher nötig.

Rund 70 Schülervertreterinnen und -vertreter, darunter Mitglieder der SPÖ-nahen AKS („Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler“) sowie einzelne Klassen- und Schulsprecherinnen und -sprecher, fordern in einem offenen Brief an Polaschek deshalb mehr Zeit für das Schreiben der Klausuren, eine Kürzung des Prüfungsstoffes sowie die neuerliche Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme an der mündlichen Matura. Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Jahren nicht zur mündlichen Matura antreten wollten, wurde in dem betreffenden Fach die Note der Abschlussklasse ins Maturazeugnis eingetragen.

AKS weist auf Lücken wegen Distance Learning hin

Fiona Schindl, AKS-Vorsitzende von Niederösterreich, setzt sich für ein Überdenken der Zentralmatura ein. Foto: Valentina Kloibhofer

Die niederösterreichische AKS-Vorsitzende Fiona Schindl erklärt: "Wir stehen hinter den Forderungen und finden sie sehr sinnvoll." Der AKS, die sich im Allgemeinen für eine Reform und ein generelles Überdenken der Matura einsetzt, hebt hervor, dass auch die aktuellen Jahrgänge noch Lücken vom damaligen Distance Learning aufweisen. "Eine normale Matura ist unter diesen Umständen nicht tragbar“, sagt Schindl.

Bundesschulsprecherin sieht keine Notwendigkeit einer Erleichterung

Eine andere Meinung vertritt Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer. Die diesjährige Maturantin unterstützt die Forderungen heuer nicht mehr. „Die Regelungen stehen seit Herbst fest. Diese jetzt noch zu ändern, macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich verstehe zwar die Sorgen der Schülerinnen und Schüler, muss aber auch auf die unterschiedlichen Meinungen dieser hinweisen. Mittlerweile gibt es viele, die eine Matura ohne Erleichterungen wollen“, sagt sie. Dass die Jahresnote weiterhin in die Maturanote einfließen soll, halte sie aber für essenziell: „Das ist mir ein großes Anliegen. Das ist ein wichtiger Fakor, um den Schülerinnen und Schülern ein wenig Stress vor der Matura zu nehmen.“

Schülerunion kritisiert den Zeipunkt der Forderungen

Für Änderungen sei es zu spät, meint Julian Kadlicz von der Schülerunion Niederösterreich. Foto: Schülerunion

Auch Julian Kadlicz von der ÖVP-nahen Schülerunion Niederösterreich versteht die Sorgen der Schülerinnen und Schüler, findet den Zeitpunkt der Forderungen aber unpassend. „Wir haben alle gemeinsam bereits im Herbst einen Fahrplan für die heurige Matura ausgearbeitet. Das jetzt zu kritisieren und Änderungen zu fordern, ist nicht nur zu spät, es ist auch rein organisatorisch gar nicht mehr möglich“, erklärt Kadlicz seinen Standpunkt.

Der Einfluss der Jahres- in die Maturanote sei aber sowohl ihm als auch der Schülerunion sehr wichtig und solle auch künftig beibehalten werden. Kadlicz betont außerdem: „Auch die Meinung unter den Schülerinnen und Schülern ist nicht linear. Nicht alle wollen eine Erleichterung der Reifeprüfung. Man kann also nicht für alle sprechen, wenn es darum geht, coronabedingte Erleichterungen wieder einzuführen.“

Mündliche Matura als „wertvolle Herausforderung“

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sieht die Matura unter anderem als gute Vorbereitung für das spätere Berufsleben. Foto: NÖN Archiv

Für Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Fritthum ist die Wiedereinführung der mündlichen Matura verständlich: „Die Rückkehr zur verpflichtenden mündlichen Prüfung ist insofern nachvollziehbar, da die Matura für die Schülerinnen und Schüler auch einen wichtigen Abschnitt und Abschluss in einem Schülerleben darstellt. Die mündliche Matura ist auch eine wertvolle Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler, sich selbst vor einem Gremium zu präsentieren, und damit wichtige Vorbereitung für das spätere Berufsleben. Wenn man sich gut vorbereitet, ist die bekannte Form der Matura natürlich auch bewältigbar“, ist man sich einig.

AHS-Direktorinnen und -Direktoren sehen Schulen gut gerüstet

Die Sprecherin der AHS-Direktorinnen und Direktoren, Isabella Zins, sieht heuer keinen Änderungsbedarf an der Zentralmatura. Foto: NÖN Archiv

Die Sprecherin der AHS-Direktorinnen und -Direktoren, Isabella Zins, schlägt in gleiche Kerbe. Aus Sicht der AHS-Direktorinnen und Direktoren besteht für heuer kein Änderungsbedarf bei den Matura-Regeln, sagt sie. Seit Herbst stehen die Rahmenbedingungen fest und die Maturaklassen bereiten sich seit der Anmeldung im Jänner auf ihre individuellen Klausur- und mündlichen Prüfungen vor.“ Zur Unterstützung gäbe es eine Fülle von zusätzlichen Übungsstunden und auch die Einberechnung der Jahresnote würde Sicherheit geben.

„Bei guter persönlicher Vorbereitung kann fast nichts schief gehen“, ist Zins überzeugt. Für das kommende Jahr haben die Direktorinnen und Direktoren einen Wunsch: Zur Qualitätssicherung sprechen sie sich für die Wiedereinführung der externen Vorsitze aus, die es vor Corona gegeben hat.

Termine für die Matura 2023

Die schriftliche Zentralmatura beginnt am 2. Mai mit den Prüfungen in Latein und Griechisch. Nach Mathematik (3. Mai) folgen Deutsch (5. Mai) sowie Spanisch bzw. Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch als Unterrichtssprache (8. Mai). Am 9. Mai geht es mit Englisch weiter, am Tag darauf steht Französisch auf dem Programm, am 11. Mai schließlich Italienisch. Die Kompensationsprüfungen bei negativen Klausuren sind für den 31. Mai und 1. Juni angesetzt. Die mündliche Matura findet im Juni statt.