Die Klosterneuburgerin Sonja Zwazl wird bei der Wahl des neuen Wirtschaftsbund-Landespräsidiums nicht mehr kandidieren und so nach 18 Jahren an der Spitze das Feld räumen. Als designierter Nachfolger steht der Wolfsgrabener (Bezirk St. Pölten-Land) Wolfgang Ecker fest.

„Ich will guten Leuten die Chance geben, sich in unsere Organisation einzuarbeiten und sich zu etablieren“, erklärt Zwazl gegenüber der NÖN. Wolfgang Ecker kenne sie schon sehr lange. „Er ist ein toller Unternehmer und er hat das G’spür“, streut sie ihrem Nachfolger Rosen. Mehr Freizeit bedeute die Nicht-Kandidatur für Zwazl aber nicht, denn sie will bis zu den Wirtschaftskammerwahlen, die 2020 stattfinden werden, Präsidentin bleiben.

"Ich bin dankbar"

Und im Bundesrat bleibe sie „selbstverständlich“ auch. Ecker ist derzeit noch Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk. Er war zehn Jahre lang Vizebürgermeister in Wolfsgraben und ist Geschäftsführer von fünf Steinmetzbetrieben in Niederösterreich. „Ich bin dankbar, dass das Präsidium und die Landesgruppenleitung des Wirtschaftsbundes so viel Vertrauen in mich setzen. Das sind viele Vorschusslorbeeren“, sagt Ecker in einem ersten Statement.

Das Landespräsidium wird die Wahl am 27. November abhalten.