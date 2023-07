Ab August gilt in NÖ der neue Gender-Erlass

Es wurde bereits viel darüber diskutiert, jetzt ist er da: der Gender-Erlass für den Landesdienst. Die bisher schon verbindlichen Gender-Richtlinien wurden in einer verpflichtend einzuhaltenen Erlass gegossen. Er wird ab 1. August in die Kanzleiordnung der Landesverwaltung übernommen. Die Regeln gelten dann für Schriftstücke im gesamten Landesdienst.

Bei der Erstellung von Schriftstücken und Erledigungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden dem Erlass zufolge den - erst vor wenigen Tagen aktualisierten - Empfehlungen des Rats der deutschen Rechtschreibung Folge zu leisten. „Gender-Stern“, „Gender-Gap“ und „Gender-Doppelpunkt“ dürfen nicht mehr verwendet werden. Neu ist, dass auch auf das „Binnen-I“ zu verzichten ist. Das war im bisherigen Leitfaden noch anders. Argumentiert wird die Änderung von ÖVP und FPÖ mit der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten.

„Wir erleben seit langem eine breite Debatte über ein absolutes Randthema. Dennoch war es uns wichtig auch in diesem Randthema für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Niederösterreich Klarheit zu schaffen - in einer Zeit in der unterschiedlichste Genderformen und -varianten für Verunsicherung in der Anwendung gesorgt haben“, meint Landeshuaptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie betont, dass Paarformen auch in Zukunft verwendet werden. „Bei uns heißt es heute und auch in Zukunft: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Damen und Herren“, erklärt die Landeshauptfrau. Mit den Regeln des Rates der deutschen Rechtschreibung werde sichergestellt, dass Frauen und Männer völlig gleichgestellt sind. „Das ist in einer Zeit zunehmender Unklarheiten und öffentlicher Debatten zu diesem Thema für normaldenkende Menschen der völlig logische und pragmatische Zugang. In Niederösterreich gendern wir mit Vernunft“, meint Mikl-Leitner.

„Unsere Sprache ist keine ideologische Spielwiese für eine politisch motivierte Minderheit. Wir schieben dem Gender-Wahn einen Riegel vor und setzen damit einen Befreiungsschlag hin zur gewohnten Normalität. Genderstern, Binnen-I und Co sind widersinnig und gehen an den echten Problemen und Sorgen der Familien meilenweit vorbei“, meint Landesvize Udo Landbauer (FPÖ), dessen Partei den Gender-Erlass bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte. Er hoffe, dass andere Bundesländer nachziehen werden.