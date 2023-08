NÖ-Bildungsdirektor: „Die Situation hat sich mittlerweile entspannt“

Die Situation rund um den Lehrermangel hat sich mittlerweile entspannt. Das sagt NÖ-Bildungsdirektor Karl Fritthum bei einer Pressekonferenz zum Schulstart. Der Unterricht könne in jeder Schule und Klasse mit einer Lehrperson starten. In den Pflichtschulen und höheren Schulen wurden rund 1.000 Stellen neu bzw. nachbesetzt. Eingegangen sind fast doppelt so viele Bewerbungen. Es gibt also nicht nur ein großes Angebot, sondern auch die entsprechende Nachfrage. „Die neuen Pädagoginnen und Pädagogen wurden gut auf alle Bereiche aufgeteilt,“ versichert Fritthum. Zwar gebe es bei den höheren Schulen noch einzelne, unbesetzte Stellen, der Bildungsdirektor versicherte aber, dass man „optimal ins neue Schuljahr“ starten könne.

Unterstützend kommen heuer neu 70 Quereinsteigerinnen und Quersteiger dazu. Außerdem werden weiterhin 200 administrative Kräfte, ursprünglich über ein befristete AMS-Arbeitsmarktprogramm akquiriert, Direktorinnen und Direktoren an 430 NÖ-Pflichtschulen unterstützen. Sie werden über eine neue Landesgesellschaft unbefristet angestellt werden. Dieses administrative Unterstützungspersonal habe sich als nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unserer Schulen etabliert, sagt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bei Ausfällen: „Das System kann sich selbst helfen“

Fritthum rechnet, dass der Höhepunkt beim Personalbedarf heuer überschritten wurde: „Die Situation wird sich trotz Pensionierungen und steigenden Geburtenzahlen in den kommenden Jahren verbessern.“ Auch wenn es vorerst genügend Lehrpersonal in Niederösterreich gibt, ist die Personaldecke weiterhin hauchdünn. Das kritisierte gegenüber der NÖN etwa auch die Vertreterin der AHS-Direktorinnen und Direktoren in Österreich Isabella Zins kürzlich. Der Bildungsdirektor versichert, dass es bei Ausfällen wegen Karenz oder Erkrankung Personalreserven gibt. „Wir haben in unserem großen System auch Personalreserven und freie Kapazitäten. Wenn man etwas abdecken muss, kann das System sich selbst helfen“, so Fritthum auf Rückfrage der NÖN.

Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister fordert jedenfalls erneut eine verkürzte Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, eine Master-Ausbildung sei nicht zwingend nötig. „Ich höre von vielen Lehrerinnen und Lehrern, dass sie sich für die VS entschieden, weil sie unterrichten wollen und nicht Wissenschaftler werden wollen“, so Teschl-Hofmeister. Mit der Verkürzung der Ausbildung und unterschiedlichen Geschwindigkeiten (Slow-Track-Modell, Fast-Track-Modell) soll der Lehrerberuf für Junge attraktiver werden.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum bei der traditionellen Pressekonferenz zum Schulstart. Foto: NLK Pfeffer, Gerhard Pfeffer

Zahl der Kinder im "Schreckgespenst“ Häuslicher Unterricht hat sich halbiert

Rückläufig ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen im häuslichen Unterricht: Nach dem Pandemie-Peak von 1.280 Kinder im häuslichen Unterricht ging die Zahl im vergangenen auf 680 bzw. im neuen auf 621 zurück. Fritthum spricht in dem Zusammenhang von einem „fast Schreckgespenst“ und sieht den Hauptgrund für den schwindenden Boom in der Corona-Pandemie.

Fixe Wochenstunde: Digitale Grundbildung in der Sekundarstufe I

Auch an den Lehrplänen gibt es einige Neuerungen. Teschl-Hofmeister möchte, dass in den Schulen zeitgemäße Inhalte unterrichtet werden. Deshalb wird etwa in der dritten und vierten Schulstufe eine lebende Fremdsprache zu einem Pflichtgegenstand. In der Sekundarstufe eins wird es eine fixe Wochenstunde digitale Grundbildung geben. Dafür wurden auch bereits an 53.000 Schülerinnen und Schüler Laptops verteilt.

Für Lehrpersonen soll es Fortbildungen im Bereich der Wirtschafts- und Finanzbildung geben. „Das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Bevölkerung werde immer wichtiger. In Zeiten von Inflation und steigender Zinsen müsse in diesem Bereich ein Schwerpunkt gesetzt werden. Jeder, der einen Kredit hat, soll abschätzen können, was passiert, wenn sich der Zinssatz verändert“, sagt sie dazu. Das Pilotprojekt des Finanzfürherscheines, welches im vergangenen Jahr an den Polytechnischen Schulen durchgeführt wurde, soll ausgeweitet werden wenn die Schulen daran interessiert sind. Außerdem werden vereinzelt Gegenstände neu benannt, um klarer aufzuzeigen worum es in den Fächern inhaltlich geht.