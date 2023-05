Mehr als tausend Strafmandate fürs Schulschwänzen ausgestellt

Seit fünf Jahren gibt es verschärfte Regeln und Geldtrafen für das Schwänzen der Schule. Wenn ein Kind an mehr als drei kompletten Tagen während der gesamten neunjährigen Schulpflicht unentschuldigt fehlt, werden die Eltern zur Kasse gebeten. Je nach Schwere der Verwaltungsübertretung müssen zwischen 110 und 440 Euro bezahlt werden.

Wie hoch die Geldstrafe tatsächlich ausfällt, orientiere sich an der Anzahl der unentschuldigten Fehltage, wie Josef Kronister, Bezirkshauptmann von St. Pölten, erklärt. „Je mehr unentschuldigte Fehltage ein Kind hat, desto teurer wird es“, fasst er zusammen. Wird nicht gezahlt, ist für die Eltern eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen vorgesehen. Dies sei aber nur das letzte Mittel und in Niederösterreich noch nie vorgekommen, berichtet Kronister, der auch ehemaliger Sprecher aller Bezirkshauptmannschaften (BH) ist.

In ganz Niederösterreich gab es 1.219 Strafen

In Niederösterreich wurden seit der Einführung des neuen Systems im Schuljahr 2018/19 insgesamt 1.219 solcher Strafmandate ausgestellt. Zuständig dafür sind die Bezirksverwaltungsbehörden. Während es in den Corona-Jahren erwartungsgemäß sichtbar weniger rechtskräftige Strafbescheide gab, kam es danach wieder zu einem Anstieg. In Fällen von rechtskräftigen Strafbescheiden konnten die Entscheidungen nicht mehr angefochten werden und die Geldstrafen mussten bezahlt werden.

In allen Bezirkshauptmannschaften sowie in den Magistraten Krems an der Donau, St. Pölten (Stadt) und Waidhofen an der Ybbs wurden vom 1. September 2018 bis zum 1. Mai 2023 1.080 Strafmandate ausgestellt. Einzig die Zahlen vom Magistrat Wiener Neustadt - erfasst in Kalenderjahren - sind hier nicht miteinbezogen. Dort waren es im gleichen Zeitraum bislang 139 Strafmandate.

Ein konkretes Beispiel für die ausgesprochenen Verwaltungsstrafen nach dem Schulpflichtgesetz liefert die Stadt Krems, deren Zahlen in den 1.080 Strafmandaten inkludiert sind. 19 Strafen wurden dort 2018/19 verhängt, elf waren es 2019/20, 25 im Schuljahr 2020/21, 2021/22 wurden 13 Strafmandate ausgestellt und im aktuellen Schuljahr 2022/23 bislang 21.

„Wird weder mehr, noch weniger geschwänzt“

Einige Direktorinnen und Direktoren erzählen, dass sich die praktischen Auswirkungen an den Schulen selbst in Grenzen halten. „Es wird weder mehr, noch weniger geschwänzt“, meint Irene Ille, Direktorin des BG/BRG Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land). In Ihrer Schule habe es noch nie eine Strafe gegeben - genauso wie in der BHAK/BHAS Waidhofen an der Thaya. „Das Thema hat keine Relevanz, weil bei uns im Zusammenhang mit der neunjährigen Schulpflicht höchstens der erste Jahrgang betroffen ist“, sagt Schulleiter Rudolf Mayer.

„In den letzten eineinhalb Jahren sind mir nur zwei Fälle in Erinnerung geblieben, die wir an die Behörden weitergeleitet haben“, erzählt auch Gerald Stachl, der für das BRG Wiener Neustadt verantwortlich ist. Man forsche natürlich nach, wenn jemand öfter unentschuldigt fehlt, und versuche es mit anderen Mitteln.

Fehlstunden haben sich erhöht

Auch in der Öko-Mittelschule Pöchlarn (Bezirk Melk), wird wenn überhaupt, ebenfalls nur selten auf das Rechtsmittel zurückgegriffen, wie Direktor Markus Mandic berichtet. Er betont aber: „Ich bin der Meinung, dass vor einer Geldstrafe für das Schulschwänzen viele Möglichkeiten bestehen, den Ursachen auf den Grund zu gehen.“ Er bemühe sich, eine Schulversäumnisanzeige erst dann auszusprechen, wenn sämtliche Lösungsversuche mit den Erziehungsberechtigten gescheitert sind. Dennoch „ist bemerkbar, dass sich die Fehlstunden aus diversen Gründen erhöht haben.“

Das mehrstufige Verfahren bei Schulpflichtverletzungen habe sich in der Praxis jedenfalls bewährt, ist Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überzeugt. „Es eröffnet mehrere Möglichkeiten, die Situation mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und den betroffenen Kindern oder Jugendlichen zu erörtern und Verbesserungsmaßnahmen zu beschließen, bevor eine Strafe droht“, sagt sie. „Mir ist dabei auch wichtig, dass die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler klar über die Gesetzeslage und die Auswirkungen des ungerechtfertigten Fernbleibens informiert werden“, ergänzt Teschl-Hofmeister.

Verschärfung wegen des Schulpflichtgesetzes

Zum Hintergrund: Die strengeren Konsequenzen für das Schulschwänzen wurden in der jetzigen Form vom damaligen Bildungsminister Heinz Fassmann (ÖVP) geplant und traten erstmals mit dem Schuljahr 2018/19 in Kraft. Hintergrund ist, die Erfüllung der Schulpflicht nach dem Schulpflichtgesetz sicherzustellen, die Nicht-Erfüllung ist eine Verwaltungsübertretung. Das Strafverfahren im Falle einer Anzeige funktioniert genauso wie alle anderen Strafverfahren, beispielsweise im Bereich des Verkehrs.

Bei bis zu drei unentschuldigten Fehltagen werden zunächst Verwarnungen durch die Schulleitung und die Lehrkräfte ausgesprochen. Ab dem vierten unentschuldigten Fehltag im Laufe der neunjährigen Schulpflicht müssen die Schulen bei der Bezirksverwaltungsbehörde Anzeige erstatten. Dabei ist es egal, ob ein Kind dem Unterricht ohne Entschuldigung an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen oder an mehr als drei nicht aufeinanderfolgenden Tagen fernbleibt.

In dieser Situation werden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beigezogen, um herauszufinden, warum geschwänzt wird. Jeder Fall werde individuell geprüft und man sehe sich das gesamte soziale Umfeld der Schülerin oder des Schülers an, nennt Kronister Details. Untersucht wird beispielsweise, ob es Probleme in der Schule, mit den Eltern oder der Gesundheit gibt. Darauf aufbauend wird individuell geholfen.