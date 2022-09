"Keine Schulschließungen" ist die Devise in Niederösterreich

Werbung

"Keine Schulschließungen, so wenig Klassenschließungen und so wenig Distance Learning wie möglich" - so lautet laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Devise für das kommende Schuljahr in Niederösterreich. Positiv auf Corona getestetes Personal soll nicht unterrichten, unterstrich sie am Donnerstag. Alle Klassen seien mit Lehrpersonal besetzt worden, es gebe aber keine Reserve. Indes ging die Zahl der für den häuslichen Unterricht angemeldeten Kinder zurück.

In Sachen Corona gilt in NÖ-Kindergärten und Schulen das Vorsichtsprinzip. "Kein positiv getestetes Kind und keine positiv getestete Begleitperson darf einen Kindergarten betreten. Positives, aber symptomloses Personal wird beispielsweise mit administrativen Aufgaben betraut, wird aber nicht mit den Kindern in den Gruppen arbeiten", sagte Teschl-Hofmeister.

Nachweislich positive Beschäftigte seien angehalten, in den Krankenstand zu gehen. So sehe die Lage auch in den Schulen aus. "Wir wollen in den niederösterreichischen Bildungseinrichtungen keinen Gebrauch von der Bundesregelung machen, positiv getestetes Lehrpersonal unterrichten zu lassen, denn es geht uns um den größtmöglichen Schutz in unseren Schulen und Kindergärten."

Keine Flächentests, aber Testempfehlung vor Schulstart

Flächendeckende Testungen seien nicht vorgesehen, diese würden eine große Belastung für das Personal darstellen. Empfohlen wurden aber eigenverantwortliche Testungen zu Hause. "Ich empfehle allen Eltern ihre Kinder getestet in die Schulen zu schicken", appelliert NÖ-Bildungsdirektor Johann Heuras.

18.776 "Tafelklassler" beginnen im Schuljahr 2022/23 in Niederösterreich ihre Schulausbildung. Foto: Norbert Oberndorfer

200.000 Schülerinnen und Schüler - davon etwa 19.000 Taferlklassler - starten am Montag in Niederösterreich in das neue Unterrichtsjahr. Betreut werden sie von rund 23.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Laut Bildungsdirektor Johann Heuras gibt es damit ausreichend Lehrpersonal, um alle Klassen zu besetzen. Es gebe aber keine "Reserve" mehr. Ein Grund dafür sei, dass rund die Hälfte der Beschäftigten Teilzeit tätig sei, da begleitend noch ein Masterstudium absolviert werde. "Die 'Lehrerbildung Neu' ist deshalb dringend zu evaluieren", forderte Heuras.

Heuras: "Bildung ist Waffe in Krisenzeiten"

Als "Waffe" und "eine Antwort" auf die multiplen Krisen sieht NÖ-Bildungsdirektor Johann Heuras die Bildung. "Klassische Bildung muss wieder einen besonderen Stellenwert haben". Heuras will in den sechs Bildungsregionen Niederösterreichs daher regionale Bildungsbeiräte installieren, die sich für Schulqualität, Pädagogik und eine Aufwertung der Bildung einsetzen und diese Thematik kommunizieren sollen.

Hingewiesen wurde vom NÖ-Bildungsdirektor auch auf eine Entwicklung nach unten hinsichtlich des häuslichen Unterrichts. "Im Vorjahr waren 2.049 Kinder angemeldet, im heurigen Schuljahr nur noch 1.056. Diesen Rückgang werte ich als positives Zeichen."

Zahlen lieferte Teschl-Hofmeister auch zur diesjährigen Sommerschule. 6.700 Personen wurden von 850 Pädagoginnen und Pädagogen und 370 Studierenden an 202 Standorten auf die kommenden Monate vorbereitet. Bisher eingegangen seien 81.000 Anträge für das sogenannte blau-gelbe Schulstartgeld von 100 Euro. Diese Unterstützung kann noch bis inklusive 4. Februar 2023 online für Schülerinnen und Schüler aber auch für Lehrlinge beantragt werden.