Grüne prallen mit Forderung nach Sonderlandtag ab

Ein ehrgeiziges Ziel hat sich Landtagsabgeordnete Helga Krismer von den Grünen gesetzt. Sie will es schaffen, noch vor der Wahl am 29. Jänner eine Sonderlandtagssitzung einzuberufen, um dort das Proporzsystem abzuschaffen und Maßnahmen für die Klimawende auf den Weg zu bringen. Tatsächlich geben wird es den aber nicht, wie sich schon jetzt abzeichnet.

Grünen-Chefin Gegen das Proporzsystem: Krismer fordert Sonderlandtag

Um einen Sonderlandtag einberufen zu können, bräuchte sie grünes Licht von einem Viertel der Abgeordneten. ÖVP, SPÖ und NEOS winken aber bereits ab: Die ÖVP sieht den Vorschlag "populistisch und unseriös".

SPÖ und NEOS betonen, dass sich die Grünen bisher jeglicher Zusammenarbeit verwehrt hätten. Nur, was die Abschaffung des Proporzsystems betrifft, sind die Roten und Pinken sich nicht einig: „Der Proporz ist ein System, das sich im Nachbarland Schweiz bewährt hat und das in vielen Bereichen Vorbild für Österreich ist – und, der Proporz bildet die Teilhabe der politischen Kräfte nach ihrem Wahlergebnis in der Landesregierung ab", findet man im SPÖ-Landtagsklub. Die NEOS fordern hingegen selbst die Abschaffung des Systems, durch das alle Parteien ab einer gewissen Stärke in der Landesregierung vertreten sind.

Gestellt hat Krismer die Forderung einer Sondersitzung, wie berichtet, vor allem, um „einen Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zu verhindern". Gleichzeitig verfolgte sie das Ziel, die Windkraftzonen ordentlich auszudehnen und das Verbot von Fracking in Niederösterreich in die Landesverfassung zu hieven.