Keine Zelte in Traiskirchen

Schon seit Monaten spitzt sich die Lage in Österreichs größtem Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen, was die Belagszahlen betrifft, zu. Das betrifft nicht nur Traiskirchen, sondern auch andere Gemeinden, in denen sich Unterbringungsmöglichkeiten der Bundesbetreuungsagentur (BBU) befinden. Jetzt wehren sich oberösterreichische Bürgermeister dagegen, dass in ihren Gemeinden auf Grund, der der Bundesbetreuungsagentur und daher auch dem Bund gehört, Zelte aufgestellt werden. Das schließt Babler auf NÖN-Nachfrage für Traiskirchen aus. "Ich habe den Innenminister mehrmals zum Handeln aufgefordert, aber passiert ist bis jetzt nichts", sagt Babler.

Im Interview gestern Montag in der ZIB Nacht wurde Babler deutlicher. "Es sind nur 19.000 Menschen mehr hier als 2019. Der Bund hat Quartiere, die er öffnen und die Heizung aufdrehen kann." Das mache Zeltlager in welcher Form auch immer obsolet. Die 15a Vereinbarung mit den Ländern habe keine gesetzliche Grundlage, man sei auf den guten Willen der Länder angewiesen, damit diese ihre Quote erfüllen. Traiskirchen habe ein Modell vorgelegt, wie Flüchtlinge menschenwürdig so untergebracht werden können, dass sie nicht auf öffentlichen Plätzen herumlungern und so den Unmut der Bevölkerung auf sich ziehen. Wichtig seien auch eine geeignete Betreuung und die Möglichkeit, sich an der Gesellschaft beteiligen zu können, auch in Form von Arbeit.

Das Innenministerium spiele ganz bewusst mit der "Flüchtlingskeule", mehr noch, "das System des Innenministeriums produziere Obdachlosigkeit". Im Moment seien in Traiskirchen viermal so viele Menschen untergebracht wie vorgesehen. Auf NÖN-Nachfrage, wo sich diese Bundesquartiere befinden, antwortete Babler, dass es entsprechende Listen gäbe, auf der diese vermerkt sind.