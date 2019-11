188.000 Niederösterreicher pendeln laut Neos täglich in die Bundeshauptstadt, am häufigsten über die Straßen. Rund 74 Prozent der Stadteinfahrten nach Wien werden im Auto zurückgelegt, was zu Stoßzeiten Überlastungen der Straßen und eine hohe Schadstoffbelastung zur Folge hat. Vor allem das Wiener Umland mit 2,4 Millionen Einwohnern ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen Europas ist und die Heimat vieler Pendler.

Um täglich einen Euro durch die Kernregion

Im Detail werden mit der Erweiterung der Wiener Kernzone auf den „Speckgürtel“ im Süden der Stadt, günstigere Tickets für Pendler gefordert. „In Wien kann man sich mit einer Jahreskarte der Kernzone um 365 Euro bewegen. Für die Verbindung Klosterneuburg-Wien kostet die VOR-Jahreskarte (Anm.: Verkehrsverbund Ost-Region) doppelt so viel“, erklärt Clemens Ableidinger, Neos Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahlen 2020 in Klosterneuburg. Er ist selbst Öffi-Pendler und sagt klar „Die Verkehrssituation im Speckgürtel ist schlecht“. Nicht nur teure Fahrscheine, sondern auch zu Stoßzeiten überfüllte Züge, lange Wartezeiten beim Ticket-Kauf und zu wenige Park-Ride-Anlagen an Bahnhöfen, lassen den öffentlichen Verkehr für Pendler unattraktiv werden.

Collini: „Tschau Stau“

Die Petition „Kernzone NÖplus“ soll nun ein einziges Kernraum-Ticket für einen Euro pro Tag ermöglichen. „Durch diese Aktion wollen wir den Druck gemeinsam mit den Bürgern auf die Entscheidungsträger erhöhen“, meint die pinke Landessprecherin. Neben der Geldbörse der Pendler, würde auch noch das Klima entlastet werden und auch die Anrainer könnten sich über weniger Lärm freuen. Für Collini ist aber auch klar „Klimaschutz muss sich auch für die Pendle rechnen.“ Die Kernregion solle sich laut Neos mit der ehemaligen ersten Außenzone des VOR decken.

Die Neos Landessprecherin betont aber auch, dass das 365 Euro Ticket, welches die Kernzone zu einer Kernregion erweitern soll, nur „ein erster Schritt in die richtige Richtung“ sei. Nach Schätzungen der Neos würden sich die Kosten der vergünstigten Tickets auf rund 10 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Diskussionsbedarf besteht bei diesen Forderungen noch mit der Stadt Wien, der diese Erweiterung laut Neos zu teuer sei. Auf Nachfrage erklärte Collini, dass sie sich auch nicht vor einem Ausbau des S-Bahn-Systems versperren würde.

Die Neos-Teams der Orte Breitenfurt, Brunn, Gablitz, Gerasdorf, Groß-Enzersdorf, Guntramsdorf, Klosterneuburg, Korneuburg, Maria Enzersdorf, Mödling, Perchtoldsdorf, Pressbaum, Purkersdorf, Schwechat, Vösendorf und Wiener Neudorf werden im Wahlkampf zur Gemeinderatswahl mit Unterschriftenlisten unterwegs sein, die Petition kann auch online unterzeichnet werden.