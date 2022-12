330 Jugendliche meldeten sich bei Online-Beratungsplattform Open2chat

Werbung

Die Pandemie hat den Kindern und Jugendlichen viel abverlangt. Studien zeigen, dass sich in den letzten zwei Jahren bei jungen Leuten depressive Symptome verfünffacht und Angstsymptome sowie Schlafstörungen verdreifacht haben. Das zeigt, dass es Beratungsangebote für Jugendliche braucht.

“Übliche Probleme beim Heranwachsen sind schon schwierig genug. Jetzt kommen neue Probleme dazu von Krieg bis Teuerung”, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bei der Pressekonferenz zur Präsentation der ersten Jahresbilanz des Projekts.

Die Online-Plattform Open2Chat ging am 1. Dezember 2021 online. Das Projekt ist in den Angeboten der Caritas integriert und wird wissenschaftlich von der Pädagogischen Hochschule NÖ, der Karl Landsteiner Privatuniversität und der Ludwig Boltzmann Gesellschaft betreut.

Seit dem Start von Open2chat haben die 25 Peerbegleiter über 330 Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren beraten. Junge Leute, die ein Problem haben oder von Ängsten geplagt werden, können sich kostenlos, anonym und rund um die Uhr mit einer Chat-Anfrage an die Plattform wenden. In der Regel erhalten sie innerhalb von 72 Stunden eine Antwort.

Jugendliche helfen Jugendlichen

Bei den Beratungen antworten die Peerbegleiter auf die Anfragen, die selbst in derselben Altersgruppe sind und von der Caritas ausgebildet und supervisiert werden. “Es ist nochmal etwas Besonderes, wenn sich Jugendliche für Jugendliche einsetzen und ihre Zeit zur Verfügung stellen”, so Caritas NÖ Direktor Hannes Zieselsberger.

Katja und Samuel sind zwei von den 25 ehrenamtlichen Peerbegleitern und von Anfang an Teil des Projekts. In einem Jahr haben sie jeweils ungefähr 20 Beratungen durchgeführt. “Man merkt, da freut sich jemand über die Antworten und man hilft jemand anderem”, begründet Samuel seine Motivation beim Projekt mitzumachen. Peerbegleiterin Katja freut sich, Jugendlichen einen Raum für Gespräche zu bieten. “Es kann helfen mit einer anderen Person in Austausch zu treten und eine andere Perspektive einzunehmen”, appelliert sie an alle Jugendliche, die Hilfe bei Problemen brauchen.

Die Plattform Open2chat soll weitergeführt werden, da sind sich alle Projektpartner einig. Der Chat kann jedoch keine Therapie oder ein ärztliches Gespräch ersetzen. Wenn in einem Chat schwerwiegende Themen, wie zum Beispiel Suizidgedanken, geäußert werden, leiten die Peerbegleiter die betroffene Person an entsprechende Beratungsstellen weiter.