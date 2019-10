Ein neues Normkostenmodell, das durch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig soll keine Budget-Einsparung bringen, sondern die Budget-Planung transparenter gestalten.

Grundsätzlich haben ab der Geburt die Eltern für das Wohl und die Versorgung ihres Kindes zu sorgen. Aus den verschiedensten Gründen kann es in manchen Fällen dazu kommen, dass die Erziehungsberechtigten dieser Fürsorgepflicht nicht gerecht werden können und die Kinder- und Jugendhilfe des Landes unterstützend eingreifen muss. Dies kann auf mehreren Ebenen geschehen. Der grundlegendste Arbeitsbereich ist der soziale Dienst, wo beratend und helfend bei verschiedensten Lebenslagen der Familie beigestanden wird. Die zweite Stufe ist die unterstützende Erziehungsarbeit, bei der Familien in den eigenen vier Wänden im Alltag unterstützt werden. In schwierigeren Fällen schreitet die Kinder- und Jugendhilfe dann mit Kindes-Abnahmen ein. Im Bereich der sogenannten vollen Erziehung werden bedürftige Kinder für gewisse Zeit stationär in Wohngruppen untergebracht. Dies schließt aber eine Rückführung zur eigenen Familie nicht aus, da parallel zur Betreuung der Kinder auch mit den Eltern gearbeitet wird.

63 Prozent mehr Kosten für Wohngruppen seit 2008

Natürlich kommen durch die Unterbringung und Betreuung der Kinder umfangreiche Kosten zustande, die durch das Budget der Kinder- und Jugendhilfe gedeckt werden. Im Jahr 2018 wurden durch das Land Niederösterreich insgesamt 106,5 Millionen Euro für die Kinder- und Jugendhilfe aufgewandt, wovon 76 Prozent (74 Millionen Euro) in die volle Erziehung gesteckt wurden. „Die Kosten für die stationäre Kinder- und Jugendbetreuung sind zwischen 2010 und 2018 um 63 Prozent gestiegen“, erklärt die Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Die Gesellschaft sieht – Gott sei Danke – mehr hin“. Weitere Ursachen für die Kostensteigerung waren auf betreuungsintensivere Kinder, die Verkleinerung der Gruppengrößen und auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen zurück zu führen.

In Niederösterreich gibt es insgesamt 96 stationäre sozial-pädagogische Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche. Neben sechs Einrichtungen des Landes und 19, die durch private Träger geführt werden, gibt es zusätzlich 15 teil-stationäre Betreuungsmöglichkeiten sowie Krisenzentren, Kinderdörfer, Kleinst-WGs und Eltern-Kind-Wohnungen. Auch mit 70 begleiteten Wohnungen werden Minderjährige am Weg in die Selbstständigkeit durch die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt.

Königsberger-Ludwig: "im Fokus stehen die Kinder"

Da vor allem für die stationären Einrichtungen die täglichen Kosten-Sätze, oft für dieselben Leistungen, weit auseinander lagen, wurde ein neues Normkostenmodell erstellt. Gemeinsam mit einer Auswahl an Trägern wurden Normkosten je Wohnform der vollen Erziehung berechnet und Leistungsbeschreibungen mit einheitlichen Standards für die unterschiedlichen Angebote erstellt. Grundsätzlich soll dieses Projekt der Kinder- und Jugendhilfe einheitliche Tarife schaffen und das Budget somit transparenter und planbarer werden. „Im Fokus steht für uns das Wohl der Kinder“, betont Landesrätin Königsberger-Ludwig. „Es geht hier nicht um Einsparungen des Budgets, sondern um eine passgenauere Verteilung zugunsten der Kinder“.

Mehr Qualität und Transparenz durch neues Modell

Das neue Modell soll vor allem die Qualität in den Betreuungseinheiten steigern und nach den neusten pädagogischen Standards funktionieren. Es soll aber auch die Transparenz in der Budget-Verteilung gesteigert werden. „Dies wird von den privaten Trägern sehr geschätzt.“, so Kimon Poulios, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe Niederösterreich. „Zum Prozess für neue Qualität gehört auch eine faire Bezahlung der Betreuer“. Um diese zu entlasten wurde der Personalschlüssel von 3,5 auf 6 Vollzeit-Äquivalente in sozial-inklusiven Wohngruppen angehoben. Soziale Inklusion in den Wohngruppen soll ebenfalls durch das neue Modell begünstigt werden. Neben Minderjährigen mit „normalem“ sozial-pädagogischen Betreuungsbedarf sollen auch Minderjährige mit Individualbetreuungsbedarf in einer Gruppe betreut werden. Auch für alle anderen Angebote wie Eltern-Kind-Wohnung und ähnlichem sollen einheitliche Tarife und Leistungsbeschreibungen folgen.

Nach einer mehr als einjährigen Konzeptionsphase soll der erste Teil Normkostenmodell mit 1.1.2020 in Kraft treten. Bis Ende 2021 sollen einheitliche Tarife und Leistungen sowie die Anpassung der Gruppengrößen und der Personalausstattung geschehen sein. Die zweite Phase soll die schrittweise Umsetzung der sozialinklusiven Wohngruppen bringen.