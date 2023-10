Landesreferenten fordern mehr Studienplätze für „Soziale Arbeit“

350.000 Kinder gelten österreichweit als armutsgefährdet. Dazu käme laut Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) noch die aktuell sehr hohe psychosoziale Belastung vieler Kinder und Jugendlicher sowie ganzer Familien. Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt bei anfallenden Problemen. Seit 2018 ist sie Sache der einzelnen Bundesländer. Das sei laut den Landesreferenten, zu denen auch Königsberger-Ludwig zählt, jedoch keineswegs eine optimale Lösung. So gäbe es etwa keinen klaren Ansprechpartner auf Bundesebene, der für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sei. Daher plädieren die Landesreferenten für mehr Verantwortung seitens des Bundes und gemeinschaftliche Lösungen. „Das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen muss auch ein Bundesthema sein und es soll eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner auf Bundesebene geben“, meinte Kärntens Landesrätin Sara Schaar.

Damit es für alle Kinder und Jugendliche im Land möglich sei, glücklich aufzuwachsen würde es politisches Gewicht und finanzielle Mittel brauchen, meinte Königsberger-Ludwig. Insgesamt fassten die Landesreferenten in St. Pölten zwölf einstimmige Beschlüsse und wandten sich mit ihren Forderungen an den Bund.

Mehr Studienplätze in der Sozialen Arbeit

Ein Punkt, an dem man ansetzen wolle, seien etwa die FH-Studienplätze im Bereich der Sozialen Arbeit. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter seien in immer mehr wichtigen Feldern im Einsatz. So wurde kürzlich die Schulsozialarbeit ausgebaut - mehr Studienplätze stehen jedoch nicht zur Verfügung. Die Landesreferenten fordern daher eine Erweiterung der FH-Plätze und nehmen hier auch den Bund in die Pflicht. Darüber hinaus würde es Unterstützung für jene Anwärterinnen- und Anwärter in der sozialen Arbeit brauchen, die aufgrund der fehlenden Studienplätze auf private Anbieter ausweichen müssen. Diese Ausbildungen seien oftmals sehr kostspielig.

Kindergrundsicherung steht zur Diskussion

Auch bei einer angedachten Kindergrundsicherung gebe es laut den Referenten Lösungsvorschläge. Mit dem Bund wolle man jetzt dementsprechende Modelle entwickeln und strukturelle Maßnahmen festlegen. Denn in Zeiten der Teuerung würden Einmalzahlungen, so die steirische Landesrätin Doris Kampus, nicht ausreichen. Dabei sei Geld jedoch nicht alles, denn es gehe auch um Bildungschancen und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Zudem fordern die Referenten auch eine rechtliche Regelung der Obsorge unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

Bessere Unterstützung für Pflegeeltern gefordert

Ein weiterer Aspekt, den die Referenten der Kinder- und Jugendhilfe hervorhoben, ist die sozialrechtliche Absicherung von Pflegefamilien, sowie Krisenpflegeeltern. Auch hier fordert man einheitliche Modelle vom Bund.

Insgesamt habe die Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2022 über 11.000 Kinder und Jugendliche betreut. In Österreich, sagt Königsberger-Ludwig, soll kein Kind in Armut aufwachsen müssen.