Pflegeeltern in NÖ bekommen ab Oktober einen „Pflegerucksack“

Warum manche Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, hat verschiedene Gründe. Sie reichen von Vernachlässigung über Drogen- und Suchtprobleme in den Stammfamilien bis hin zu körperlicher Gewalt.

Die Kinder- und Jugendhilfe hat bei solchen Fällen das Kindeswohl im Auge, im äußersten Fall kann es zu einer Kindesabnahme kommen. „Es ist unsere Aufgabe, die Kinder in ihrem Heranwachsen zu unterstützen“, erklärte SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Rucksack als „Einstiegs-Danke“ und als Hilfsangebot für Pflegeeltern

Das Finden von Pflegeeltern sei eine große Herausforderung, so Königsberger-Ludwig. Daher habe man ein neues Serviceangebot für sie geschaffen, den sogenannten Pflegerucksack: „Das Leben mit einem Pflegekind ist so etwas wie eine Wanderung durch das gemeinsame Leben“, so die Landesrätin. Für diese Wanderung gebe man den Pflegeeltern in dem Rucksack „Proviant“ mit.

„Der Pflegerucksack soll Orientierung geben“, sagt sie. Darin sind Fachliteratur für die Eltern, Bücher für Kinder, ein Alpaka-Wolltier sowie Broschüren und Materialien von Fachabteilungen zu finden. Ab 1. Oktober erhalten alle neuen Pflegeeltern solch einen Pflegerucksack.

In dem neuen Pflegerucksack befinden sich Fachliteratur, Bücher, ein Alpaka-Wolltier, das als handgefertigtes Unikat für die Einzigartigkeit jedes Kindes stehen soll, sowie Info-Broschüren. Foto: NÖN/Groer

Anstellung für Kurzzeitpflegeeltern

In Krisensituationen, also „wenn der Hut brennt“, so Königsberger-Ludwig, könne es dazu kommen, dass Kinder bei sogenannten Kurzzeitpflegeeltern untergebracht werden. Dort bleiben sie bis zu einem halben Jahr, in dieser Zeit wird entschieden, ob das Kind zu seiner Stammfamilie zurück kann oder, wenn das nicht möglich ist, bei welcher Pflegefamilie das Kind langfristig aufwachsen wird. Diese Kurzzeitpflegeeltern haben selber keinen eigenen Kinderwunsch mehr und müssen sehr flexibel sein, betont Gabriele Wied, fachliche Leitung der Peter PAN Pflege und Adoption in NÖ GmbH.

Für diese Kurzzeitpflegeeltern wurde bereits im Vorjahr in der Landesregierung eine Neuerung beschlossen, nämlich, dass sie ein Anstellungsverhältnis mit einem Mindestgehalt in der Höhe von 1.700 Euro erhalten. Damit wolle man die Leistungen der Eltern anerkennen und ihnen eine Absicherung bieten, so Königsberger-Ludwig.

„Wir können nicht genug Pflegefamilien haben“

Pflegekinder kommen oftmals als Babys in die Pflegefamilien und bleiben mitunter bis zum Erwachsenwerden dort. In Niederösterreich gebe es aktuell rund 800 Pflegefamilien, wo rund 800 Kinder betreut werden. Zusätzlich werden 1.260 Kinder und Jugendliche in NÖ in Wohngruppen betreut.

„Peter PAN ist beratend und in Zusammenarbeit mit den Bezirksverwaltungsbehörden da, um den Leuten zu sagen, was es dazu braucht und wohin man sich wenden kann“, erklärt Gabriele Wied ihre Arbeit, neben der fachlichen Leitung von Peter PAN ist sie selber seit 30 Jahren Pflegemutter.

Ein zentrales Anliegen sei ihr das Ausbildungsprogramm, bei dem Pflegeeltern über drei Wochenenden auf ihre Rolle vorbereitet werden, und die Begleitung der Pflegeeltern. „Wir können nicht genug Pflegefamilien haben“, sagt sie, denn nicht jedes Kind passe in jede Familie. Außerdem sieht Wied die Pflegeeltern als Ergänzung zur leiblichen Elternschaft. Der Kontakt zu der Stammfamilie, also den leiblichen Eltern, sei nicht immer einfach, aber für die Kinder sehr wichtig, betont sie.

Auch Pflegemama Daniela Luchner steht in Kontakt mit der Stammfamilie ihres Pflegekindes. Für sie persönlich spiele es keine Rolle, ob das Kind leiblich ist oder nicht. Was sie auf dem teils schwierigen Weg aufbaut, sind Worte wie: „Du bist die beste Mama der Welt.“