Kinder-Uni Kinder können sich als Forschende versuchen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Experimente durchführen und sich als Forscherin oder Forscher versuchen - das können Acht- bis Zwölf-Jährige bei der Kinder-Uni in Tulln. Foto: NLK/Burchhart, NLK Burchhart

F orschen und die Natur entdecken: Das steht bei der zehnten Kinder-Uni im August in Tulln auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an 120 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Die Anmeldung startet am 17. April.