Land NÖ: Die Betreuung bei Tageseltern soll günstiger werden

346 Tagesmütter sowie (wenige) Väter betreuen in Niederösterreich rund 1.700 Kinder — überwiegend unter 2-Jährige. Wie viele Eltern für diese Art der privaten Betreuung bezahlen müssen, war bisher nicht geregelt. Das soll sich durch eine neue Förderrichtlinie des Landes ändern. Damit soll diese Art der Kinderbetreuung für Eltern günstiger und Tageseltern finanziell geholfen werden.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) präsentierte den neuen „NÖ Tageselternbetreuungsbeitrag“, der den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung in Niederösterreich bis 2027 ergänzen soll. Mit dem Beitrag fördert das Land Tageseltern zu bestimmten Zeiten (siehe Infobox) in Höhe von 3,75 Euro pro Betreuungsstunde. Der Gesamtbetrag, den Tageseltern pro Stunde in den geförderten Zeiträumen verlangen dürfen, wird mit 5 Euro gedeckelt. Der Elternbeitrag kann in den geförderten Zeiträumen also maximal 1,25 Euro pro Betreuungsstunde betragen. „Es geht darum, dass es für die Eltern spürbar und merkbar billiger wird, wenn sie sich neben der institutionellen Betreuung für Tageseltern in Niederösterreich entscheiden“, erklärte Teschl-Hofmeister. Voraussetzung für den Bezug der Förderung ist, dass die betreuten Kinder und zumindest ein Elternteil ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben.

Außerdem erhalten die Rechtsträger der Tageseltern, also etwa die Caritas oder das Hilfswerk, vom Land Niederösterreich einen monatlichen Zuschuss. Zum Personal- und Sachaufwand sowie zum Schulungsaufwand und zum Aufwand für begleitende Kontrolle und Supervision wird eine monatliche Förderung in Höhe von bis zu 37,5 Euro pro Tagesmutter/-vater gewährt.

Investiert werden in diese Maßnahme pro Jahr fünf Millionen Euro an Landesmitteln. Beschlossen werden soll sie in der kommenden Regierungssitzung am 24. Oktober. Die neuen Förderkriterien sollen dann rückwirkend mit 1. September in Kraft treten, erklärte Teschl-Hofmeister. Tageseltern werden sie online beantragen können.

Aktuell gibt es mehr Nachfrage als verfügbare Tageseltern

Vertreter der Caritas und des Hilfswerk zeigten sich bei der Präsentation angetan von der neuen Förderung. Der Direktor der Caritas Diözese St. Pölten Hannes Ziselsberger betonte, dass Tageseltern oftmals eine gute Alternative sowie Ergänzung zur institutionellen Kinderbetreuung seien. Als Vorteile dieser Art der Betreuung nannte er, dass dabei eine enge Absprache mit den Eltern möglich ist, enge Beziehungen bestehen und die Kinder in einem ergänzenden familiären Umfeld sind, was gerade dann wertvoll sei, wenn ihr eigenes familiäres Umfeld schwierig sei. Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholz ergänzte, dass sich die Betreuung bei Tageseltern oftmals bewähre, wenn Kinder noch nicht in einer großen Gruppe betreut werden können. Die Organisationen bieten auch die Ausbildung für Tagesmütter und -väter an.

Ziselsberger und Hinterholzer hoffen, dass sich durch die neue Richtlinie noch mehr Tageseltern finden werden. Aktuell ist bei beiden Organisationen die Nachfrage größer, als sie mit den vorhandenen Tagesmüttern und -vätern abdecken können.