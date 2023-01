Ex-ÖVP-Bürgermeister unterstützt FPÖ-Forderung

Werbung

Josef Guggenberger 2013 hat als Bürgermeister der Salzburger Gemeinde Berndorf das sogenannte “Berndorfer Modell” umgesetzt. Bei diesem Modell, das so ähnlich ist, wie das FPÖ-Landeskindergeld, zahlt die Gemeinde einen monatlichen Unterstützungsbeitrag, wenn man seine Kinder zuhause betreut. Dieser solle dann auch höher ausfallen, wenn Eltern die Betreuung untereinander aufteilen.

Guggenberger würde sich wünschen, dass auch Bund und Länder dafür Geld in die Hand nehmen. Bisher würde man von Bund und Ländern nur finanzielle Unterstützung bekommen, wenn man familienexterne Betreuung in Anspruch nehmen würde — also beispielsweise Krabbelgruppen oder Horte.

Guggenberger: “Familien auf Altar des Wirtschaftswachstums geopfert”

Er verortet darin eine Methode, um Eltern “Ratz-Fatz zurück auf den Arbeitsplatz” zu bringen, und spricht davon, dass die Familien auf dem “Altar des Wirtschaftswachstums geopfert werden”. Dazu zitiert er einen EU-Beschluss aus dem Jahr 2002, in dem stehe, dass bis ins Jahr 2010 33 Prozent der Kinder unter 3 Jahren familienextern betreut werden sollen.

In dem EU-Beschluss steht allerdings wortwörtlich: “Die Mitgliedstaaten sollten Hemmnisse beseitigen, die Frauen von einer Beteiligung am Erwerbsleben abhalten, […] und bestrebt sein für mindestens 33% der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen”.

Somit sagt der EU-Beschluss eigentlich dasselbe wie er. Auch Guggenberger befürwortet einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, nach seinem Motto: “Das eine tun, das andere nicht lassen”. Er wolle aber eben auch monetäre Wertschätzung für die familieninterne Betreuung.

Bestehendes Kindergeld soll aufgestockt werden

Der ehemalige ÖVP-Politiker Guggenberger unterstützt die Förderung der niederösterreichischen FPÖ, nach einem Landeskindergeld, da ihm das Thema “so wichtig sei”. Für dieses Landeskindergeld solle das bestehende Kindergeld durch das Land Niederösterreich bis zum Betrag der Sozialhilfe aufgestockt werden. Ausbezahlt werden soll es dann optional bis zum 4. Lebensjahr des Kindes oder bis zum Eintritt in den Kindergarten.

„So könne jede Mutter, jeder Vater, also jede Familie frei - ohne Zwang und ohne finanzielle Abhängigkeiten - für sich selbst entscheiden, was für sie und ihr Kind das Beste ist“, erklärt der freiheitliche Landesparteiobmann Udo Landbauer. Um die Entscheidungsfreiheit zu gewährleisten sei die FPÖ aber auch für den Ausbau der Nachmittagsbetreuungsplätze in NÖ, da dafür auch der Bedarf gegeben sei.

Guggenberger und der freiheitliche Spitzenkandidat Landbauer sind sich einig: „Die innerfamiliäre Betreuung von Kleinkindern muss gleich viel wert sein, wie die externe“.