„Existenzbedrohend“: Tageseltern kritisieren neue Förderung des Landes

Seit September 2023 können Eltern ihre Kinder in Niederösterreichs Krippen vormittags kostenlos betreuen lassen. Für die Tagesmütter und Tagesväter im Land stelle dies seither eine große Konkurrenz dar. Durch das kostenlose Angebot würden immer mehr Eltern die Betreuung in der Kinderkrippe den Tageseltern vorziehen, heißt es von einigen Tageseltern in einer Aussendung. Das Ziel des Tagesbetreuungsbeitrages sei es, neben institutionellen Betreuungseinrichtungen und Kindergärten ein ergänzendes und kostengünstiges Betreuungsangebot zu schaffen. Die Tageseltern erhofften sich durch diese Förderung wieder konkurrenzfähiger zu werden.

Insgesamt nimmt das Land für den Tagesbetreuungsbeitrag jährlich fünf Millionen Euro in die Hand. Zu festgelegten Zeiten werden so Tageseltern mit einem Beitrag in einer Höhe von 3,75 Euro pro Betreuungsstunde gefördert. Diese Förderung setzt eine Deckelung des Stundensatzes auf maximal fünf Euro voraus. Dadurch kostet die Betreuung eines Kindes durch Tageseltern höchstens 1,25 Euro in der Stunde.

„Tagesmutter sein ist kein Hobby!“

Die erhoffte Erleichterung bringe diese Maßnahme jedoch nicht, berichten nun einige Tagesmütter und Tagseväter. Der Tagesbetreuungsbeitrag würde nur in der Theorie funktionieren, sagt Cornelia Böhm, Tagesmutter in Tribuswinkel im Bezirk Baden. Das liege an der Deckelung des Stundensatzes. Für die Tagesmütter und -väter, die ihren Stundensatz zuvor selbst festlegten, seien fünf Euro pro Stunde und Kind kein existenzsicherndes Einkommen. Bei einer maximal erlaubten Anzahl an vier Kindern, würde nach Steuern, Versicherung sowie den anfallenden Ausgaben schlicht nicht genügen Geld übrig bleiben.

"Durch die neue Förderung werde ich dazu genötigt, mit meinem betriebswirtschaftlich wohl kalkulierten Stundensatz nach unten zu gehen. Ohne die Förderung hingegen bin ich über kurz oder lang nicht mehr wettbewerbsfähig“, schildert Sina Spatzierer, Tagesmutter aus Mistelbach ihre Situation. Ines Strobel, die in Gablitz im Bezirk St. Pölten Land tätig ist, empfinde die Deckelung des Stundensatzes auf fünf Euro als „Abwertung ihres Berufes“. Die Deckelung würde sie in ihrer Selbstständigkeit einschränken. „Tagesmutter sein ist kein Hobby. Es ist mein Job, den ich nach reiflicher Überlegung, entsprechender Ausbildung und nach Kündigung meines sicheren alten Jobs nun als Selbstständige ausübe“, so die Tagesmutter.

Dazu komme noch ein erhöhter bürokratischer Aufwand und die Tatsache, dass nur tatsächlich konsumierte Betreuungsstunden gefördert werden. Wird ein Kind beispielsweise krank, fehlt den Tageseltern ein Teil ihres Einkommens. Das stelle ein großes Risiko dar, so die Tagesmütter.

Land NÖ berichtet von positiven Rückmeldungen zum Tagesbetreuungsbeitrag

Seitens des Landes verweist man auf die jeweiligen Zeitrahmen, in denen die Betreuungsstunden gefördert werden. Bei Kindern unter drei Jahren gilt die Förderung von 07 bis 13 Uhr. Bei Kindern ab dem 3. Geburtstag, die noch nicht schulpflichtig sind, von 6 bis 8 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten könne der Stundensatz nach wie vor frei zwischen Eltern und Tageseltern vereinbart werden. Generell wäre keine Tagesmutter und kein Tagesvater dazu verpflichtet, den NÖ Tageselternbetreuungsbeitrag zu beantragen. Außerdem stehe es den Tageseltern frei, einen Kostenersatz einzufordern, wenn Kinder krank werden oder aus anderen Gründen nicht zur Betreuung kommen können.

Grundsätzlich hätte es viele positive Reaktionen seitens der Trägerorganisationen wie der Caritas oder dem Hilfswerk sowie den Tageseltern selbst gegeben, heißt es von der Abteilung für Kindergärten und Schulen des Landes Niederösterreich. Den Tagesbetreuungsbeitrag hätte man auch auf Wunsch und gemeinsam mit den Trägerorganisationen entwickelt. Seitens des Landes betont man zudem, dass bereits zahlreiche Anträge gestellt wurden. Daher sei man überzeugt von den Fördermaßnahmen, die laut Land auch dazu beitragen werden, dass „die Tageselternbetreuung weiterhin einen wichtigen Bestandteil in der Kinderbetreuungslandschaft des Landes NÖ darstellt“.