Die unterschiedlichen Öffnungszeiten der Kindergärten in den Gemeinden, Kindergarten freie Tage selbst in Ferien und an schulautonomen Tagen - all das kritisiert die SPÖ NÖ. Die Folge: Eltern sind gezwungen, getrennt voneinander Urlaub zu nehmen oder aber sind auf teure Betreuungsdienste angewiesen, so der SPÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Weiters haben nur 17 Prozent der Kindergärten in Niederösterreich nach 17 Uhr geöffnet, das stellt für berufstätige Eltern ein Problem dar.

Dabei vergleicht Bürgermeister Rainer Handlfinger Niederösterreich mit Wien und zeigt auf, dass in Wien 86 Prozent der Kindergärten nach 17 Uhr noch geöffnet sind. Dazu komme die von der Regierung geplante Ausweitung des Arbeitstages auf zwölf Stunden, gleichzeitig sollen aber die Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen gekürzt werden, so Kocevar.

Daher fordert die SPÖ eine bessere Unterstützung für Gemeinden und Eltern, bessere Öffnungszeiten und mehr Wahlmöglichkeiten.