SPÖ NÖ: Niederösterreich hat bei Kleinkindbetreuung Aufholbedarf

Die EU hat sich bereits 2002 bei einer Tagung in Barcelona das Ziel gesetzt, Hemmnisse zu beseitigen, die vor allem für Frauen eine Benachteiligung im Erwerbsleben mit sich bringen.

Dabei spielt die Kinderbetreuung eine große Rolle. Deshalb war eines der „Barcelona-Ziele“, dass bis 2010 für mindestens 33 Prozent der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird.

„In Österreich schaffen das 20 Jahre später nur Wien und das Burgenland“, sagt Günther Sidl, niederösterreichischer Abgeordneter zum Europäischen Parlament, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Da habe Österreich also noch großen Aufholbedarf. In Niederösterreich liegt die Betreuungsquote bei Kindern unter drei Jahren bei knapp 30 Prozent.

EU-Mittel für Kinderbetreuung in NÖ

Mit der ELER (Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums)-Programmperiode konnten erstmals seit dem Beitritt zur EU Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen auch durch EU-Gelder gefördert werden. Die wurde aufgrund von Covid-19 um drei Jahre bis 2023 verlängert.

Die Gemeinden erhielten hierbei einen vollständigen Ersatz der Kosten für die Errichtung von Kinderbetreuungsplätzen. Das Land NÖ hat diese Kosten zu rund 50 Prozent kofinanziert, sagt Sidl

Insgesamt sind in dieser Periode rund 56 Millionen Euro zur Verfügung gestanden, um Kinderbetreuungsplätze im ländlichen Raum Niederösterreichs zu schaffen. Diese Gelder hat das Land bereits 2021 ausgeschöpft und 130 neue Kleinstkindergruppen für Kinder unter 2,5 Jahren eingerichtet.

Für die kommende Förderperiode 2023 bis 2027 stellt die Europäische Union insgesamt 95,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Dabei gehe es wieder darum, dass NÖ aus dem Topf Möglichkeiten erhält, um die Kleinkindbetreuung zu stärken. „Wir wollten hier mehr“, sagt Sidl. „Denn Investitionen in die Kleinkindbetreuung sind Investitionen in die Zukunft der niederösterreichischen Regionen.“

Schnabl: Kinderbetreuung in NÖ ausbauen

SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl wiederholte seine Forderung, die Betreuung für unter Dreijährige auszubauen und sie auch am Nachmittag kostenlos anzubieten.

„Die Eltern sollen selber entscheiden, ob sie ihre Kinder in eine Betreuungseinrichtung geben oder selbst betreuen können. Diese Wahlfreiheit ist aber nur dann gegeben, wenn entsprechende Angebote flächendeckend vorhanden sind“, sagt Schnabl.