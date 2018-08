Der Bund plant, die Budgetmittel zur Kinderbetreuung an die Länder zu kürzen. Das sorgt für Unmut. Dennoch haben sich nur sechs Bundesländer bei dem vom rot-blau regierten Burgenland (Landeshauptleutekonferenz-Vorsitz) initiierten Forderungspapier an die Regierung angeschlossen.

Die drei ÖVP-dominierten Länder Niederösterreich, Salzburg und Tirol waren nicht dabei.

"Sachliches Vorgehen ist gefragt"

Vor allem wegen der Tonalität, wie die NÖ Bildungslandesrätin Christiane Teschl (ÖVP) begründet. Von Niederösterreich gab es aber eine Stellungnahme, die sich nur kaum von jener der sechs Länder unterscheidet. „Doch gerade wenn es um ein heikles Thema wie Elementarpädagogik geht, ist sachliches Vorgehen gefragt. Gegenwärtig laufen die Verhandlungen mit dem Bund. Bei diesen Verhandlungen setzen die Experten des Landes NÖ und ich auf konstruktives Arbeiten auf Augenhöhe. Für Polemik ist hier kein Platz“, erklärt Teschl gegenüber der NÖN. Gegenwärtig laufen die Verhandlungen weiter.

Kritik für diese Vorgehensweise musste Teschl von SPÖ, Grünen und NEOS einstecken. „Völliges Unverständnis“, dass sich Niederösterreich nicht an der kritischen Stellungnahme der Länder beteiligt, äußert SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Damit würde der nötige Ausbau der Kinderbetreuung in Niederösterreich riskiert. „Kürzungen von 32 Millionen Euro dürfen nicht kommentarlos hingenommen werden“, so Königsberger-Ludwig.