NÖ Landtag - Dringlichkeitsantrag von SPÖ und NEOS blieb erfolglos

Das Begehren fand zu Beginn der Sitzung nicht die erforderliche Unterstützung und wurde dem zuständigen Ausschuss zugewiesen. Die Preissteigerung war anschließend auch Thema einer von der FPÖ beantragen Aktuellen Stunde.

Der Dringlichkeitsantrag von Rot und Pink zielte darauf ab, dass Familien und Alleinerziehenden der landesgesetzlich vorgeschriebene Betrag von mindestens 50 Euro pro Kind und Monat für Nachmittagsbetreuung in Landeskindergärten refundiert wird. Das wären 600 Euro für das Jahr 2022/23 pro Kind, wurde vorgerechnet. Bei rund 34.000 Kindern in ganztägiger Betreuung würden sich laut SPÖ und NEOS Mehrkosten von etwa 20 Millionen Euro für das Land ergeben.

Unterstützt wurde der Antrag am Mittwoch neben SPÖ und NEOS auch von der FPÖ, den Grünen und dem fraktionslosen Abgeordneten Martin Huber. Die Mandatare der Mehrheitspartei ÖVP sprachen sich bei der Abstimmung jedoch gegen die Dringlichkeit aus. Seitens der Volkspartei wurde darauf verwiesen, dass die Maßnahmen des Bundes 930 Euro Entlastung pro Kind bis Jahresende bringen würden. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner unterstrich zudem, dass die Landesregierung in der Landtagssitzung am 22. September ein "blau-gelbes Maßnahmenpaket gegen die Teuerung" vorlegen werde.

Auf der Tagesordnung stand am Mittwoch auch die Debatte über den Rechnungsabschluss des Landes für 2021. Dieser weist einen Nettofinanzierungssaldo von minus 170 Millionen Euro aus.