Wie das Land 2.350 neue Pädagoginnen und Pädagogen gewinnen will

Alleine in Amstetten werden für den Ausbau der Kinderbetreuung in den nächsten Jahren 70 bis 80 Kindergarten-Helferinnen und -Helfer gesucht. In St. Pölten sind es 70 benötigte Betreuerinnen bis 2024. Insgesamt braucht NÖ bis 2027 2.350 neue Arbeitskräfte in Kindergärten und Krippen, um die im Herbst (ohne die FPÖ) vom Landtag beschlossene Betreuungsreform umsetzen zu können. Wie berichtet, soll damit die Nachmittags- und Kleinkindbetreuung ausgebaut sowie das Kindergarten-Alter auf 2 Jahre gesenkt werden.

Dass im Land dafür die benötigten Arbeitskräfte gefunden werden, wird seit dem Beschluss von vielen Seiten bezweifelt. Durch eine von ÖVP und FPÖ eingebrachte Änderung des Kindergartengesetzes erwarten sie nun Möglichkeiten, neues Personal zu finden bzw. den Bedarf mit internen Ressourcen decken zu können.

Konkret wurden zwei Dinge beschlossen: Künftig sollen auch teilzeitbeschäftigte Pädagoginnen mit 27 Wochenstunden eine Kindergartengruppe leiten können. Bisher musste eine Pädagogin dafür 40 Stunden angestellt sein oder die Gruppenleitung aufgeteilt werden („Job Sharing“). Eine Teilzeit-Gruppenleiterin soll jeden Vormittag im Dienst sein. Das Delta auf 40 Stunden wird laut Antrag mit Elementarpädagoginnen abgedeckt. Gibt es die nicht, können pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden.

Zwei neue Berufsgruppen werden eingeführt

Das führt zum zweiten Teil der Gesetzesänderung. Damit wurden zwei neue Personalarten im Landesdienst geschaffen: pädagogische Fachkräfte und pädagogisch-administrative Assistenz. Pädagogische Fachkräfte sollen die Zeit der Teilzeit-Leitungen aufwiegen und am Nachmittag die Betreuung übernehmen. Sie müssen die 140 Theorie- und 36 Stunden Praktikum umfassende Ausbildung zur Kinderbetreuung und eine höherwertige Basisausbildung vorweisen.

Das zweite neue Berufsbild ist jenes der pädagogisch-administrativen Assistenz. Verwaltungspersonal mit pädagogischer Zusatzausbildung soll bei organisatorischen Aufgaben helfen.

Mit wie vielen zusätzlichen Arbeitskräften sie durch die Änderung rechnet, beantwortet die ÖVP nicht. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sieht als Vorteil, dass damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert und Frauen durch die Teilzeit-Möglichkeit der Wiedereinstieg erleichtert werde. Während SPÖ und NEOS den ÖVP/FPÖ-Antrag unterstützten, lehnten die Grünen ihn ab. Sie sprachen von einem „Notgesetz“. Die NEOS stimmten zu, fürchteten aber eine Qualitätsverschlechterung in der Betreuung. Sie erfragen in parlamentarischen Anfragen zudem, wie weit die Umsetzung der Betreuungsreform ist und wie sie im Budget verankert wurde. Bekannt ist nur, dass das Vorhaben 750 Millionen Euro kosten soll.

"Die im Landtag beschlossene Neuerung verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und erleichtert Frauen den Wiedereinstieg ins Berufsleben", meint Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Foto: NLK

Weitere Maßnahmen sollen folgen

Auf die Frage, mit welchen weiteren Maßnahmen Personal gefunden werden soll, antwortet Teschl-Hofmeister, dass dazu Gespräche auf allen Ebenen laufen. Dazu zählt sie Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep), das AMS und Erwachsenenbildungseinrichtungen. Mit ihnen sollen Modelle für Erst- sowie Quer- und Wiedereinsteigerinnen geschaffen werden.