"Jeder, der sie benötigt, bekommt Betreuung", meinte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in der Vorwoche. Sie betonte, dass die Kindergärten des Landes sowie private Einrichtungen geöffnet seien. Jede Familie könne das Betreuungsangebot in der Coronakrise nutzen. Ob Familien ihre Kinder aus beruflichen oder persönlichen Gründen in den Kindergarten bringen, spiele dabei keine Rolle.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini berichtet etwas anderes. "In der Realität gehen einige Gemeinden als Erhalter ihren eigenen Weg. Eltern berichten von Listen zur Klärung des Betreuungsanspruchs, Anmeldungen über die Bezirkshauptmannschaft und weiteren absurden Stolpersteinen. Was ich hier schmerzlich vermisse sind klare Ansagen und eine einheitliche Umsetzung“, sagt die pinke Politikerin.

Collini fordert daher eine landesweit einheitliche Regelung und präzisere Angaben, um alle Beteiligten ins Boot zu holen. Das betreffe insbesondere die Pädagogen sowie das Unterstützungspersonal, wie Collini betont. „Es fehlt hier bislang an klaren Vorgaben oder transparenten Angaben zu zumutbaren Gruppengrößen, Schutzausrüstung, Abläufe wie Reinigung und Desinfektion und der Personal-Einteilung. Mir ist klar, dass die Herausforderungen groß sind. Dennoch gilt es im Sinne des Vertrauens in die Institutionen Klarheit und damit Planbarkeit zu schaffen.“