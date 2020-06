Kindergärten machen heuer keine Ferien. Mit der Begründung, dass sich viele Eltern für die Betreuung in der Coronakrise bereits Urlaub nehmen mussten, wird die dreiwöchige Pause der Einrichtungen im Sommer gestrichen. Das hat das Land gemeinsam mit dem Städte- sowie dem Gemeindebund entschieden. Bis Mitte Juni soll nun erhoben werden, wie viele Familien die Betreuung nutzen wollen.

Das Angebot richtet sich an berufstätige Eltern oder Alleinerziehende. Ihre Kinder sollen den gesamten Sommer hindurch im Kindergarten spielen und lernen können. Offen halten sollen die Einrichtungen auch am Nachmittag – wenn es mindestens drei Anmeldungen dafür gibt, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Melden sich in einem Kindergarten zu wenige Familien, können sich Gemeinden zusammenschließen und gemeinsame Ferienbetreuung organisieren.

Das Land greift den Kommunen dabei finanziell unter die Arme. Investiert werden, laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), 4,5 Millionen Euro. Aus diesem Topf bekommen die Gemeinden heuer eine Sonderförderung. Statt der ursprünglichen 250 Euro erhalten sie pro Gruppe und Woche, in der es Ferienbetreuung gibt, 500 Euro. Für integrative Angebote sind es 650 Euro. Als Alternative zur Förderung sichert das Land zu, den Gemeinden mit Personal auszuhelfen.

Pädagogen kritisieren „Freiwilligkeit“

Melden sollen sich Pädagoginnen und Pädagogen für die Arbeit im Sommer – wie bereits in den Osterferien – freiwillig. Die Politik hofft auf die Bereitschaft der Angestellten. Wie mehrere Nachrichten an die NÖN zeigen, stößt man damit aber nicht überall auf Verständnis: „Dass wir den Sommer durcharbeiten sollen, ist reine Ausbeutung“, sagt etwa eine

Kindergartenpädagogin aus NÖ, die sich auch ärgert, dass sie von der durchgehenden Betreuung erst aus den Medien erfahren habe. Kritik gibt es auch daran, dass sich das Angebot nur an Berufstätige und Alleinerziehende richtet. „Kinder von nicht berufstätigen Eltern müssen neun Wochen daheim bleiben“, fühlt sich eine Niederösterreicherin ungerecht behandelt. Wie entschieden wird, wer betreut wird, dürfte noch nicht klar sein. „Wir haben noch keine Richtlinien erhalten“, sagt eine Kindergartenleiterin.

Eine Ausnahmeregel für das Corona-Jahr?

Darauf, ob die dreiwöchige Sommerpause der Kindergärten nun überhaupt der Vergangenheit angehört, will man sich noch nicht festlegen: „Der Bedarf der berufstätigen Eltern und die Annahme der Angebote werden evaluiert werden“, meint Teschl-Hofmeister.