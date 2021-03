Die NÖN berichtete in den vergangenen Wochen über unzählige Fälle, in denen Unternehmer aus dem ganzen Land bislang vergeblich auf den von der Bundesregierung versprochenen Lockdown-Umsatzersatz warten. Da ähnliche Beschwerden auch beim Land und bei der Wirtschaftskammer eingingen, gab es in der Vorwoche ein klärendes Gespräch mit Bernhard Perner, dem Geschäftsführer der COFAG – jener Gesellschaft, die für die Auszahlung von Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss, Verlustersatz sowie Ausfallsbonus zuständig ist.

Das Ergebnis: Gleich in mehreren Punkten wird nachjustiert. Für eine raschere Abwicklung der Anträge wird zusätzliches Personal aufgenommen. Zugleich soll die Kommunikation verbessert werden – Perner: „Es ist uns bewusst geworden, dass wir intensiver mit den Antragstellern kommunizieren müssen.“ Und: Für die NÖ-Betriebe wird mit sofortiger Wirkung eine eigene Anlaufstelle für Härtefälle geschaffen.

Härtefälle werden rasch erneut geprüft

Erreichbar ist sie jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 0800/080590. Zudem sagte Perner zu, dass Härtefälle wie jener der Horner Hotelbesitzerin Victoria Blie, die mit ihren 15 Mitarbeitern seit Monaten auf ihren Ausfallsbonus wartet und von der COFAG bislang im Regen stehen gelassen wurde, rasch erneut geprüft würden. Mit diesen Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass die von Corona-Einschränkungen betroffenen Betriebe künftig verlässlich zu ihrem Geld kommen, freuen sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Danninger weiter: „Im Regelfall funktionieren die Hilfen gut und sind im internationalen Vergleich großzügig. Es gibt aber weiterhin Fälle, wo es länger dauert. Jedem einzelnen dieser Fälle wird nachgegangen.“ Und Ecker ergänzt: „Ich erwarte mir, dass die offenen Härtefälle die dringend erwarteten Hilfszahlungen rasch erhalten.“

Insgesamt sind bislang An- träge von 55.304 NÖ-Unternehmen eingelangt, 51.995 davon wurden genehmigt. „Das heißt, 94 Prozent der Unternehmen haben Geld bekommen oder erhalten es in Kürze“, betont Perner. Insgesamt schüttete die COFAG bislang 486 Millionen Euro an NÖ-Unternehmen aus.