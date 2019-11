Wählen darf, wer ausreichend in die Gemeinde integriert ist. Die Regelung für Zweitwohnsitzer brachte bei der Landtagswahl Chaos und Kritik. Die damals angekündigte Reform der Reform gab es nicht. Die Regelung bleibt auch bei der Gemeinderatswahl 2020. Und mit ihr die zahlreichen Fragen, die sie aufwirft. Reicht es für das Wahlrecht, wenn jemand regelmäßig in seine „Zweit“-Heimat kommt, weil er dort im Schützenverein ist? Hat jemand einen ordentlichen Wohnsitz in einer Gemeinde, weil er dort arbeitet? Ist jemand wahlberechtigt, weil er einen familiären Hintergrund in der Kommune hat?

Klare Antwort gibt es keine. Seit 2017 müssen Zweitwohnsitzer ihren Bezug zur Gemeinde anhand des Wählerevidenzblattes darlegen. Ob der ausreicht, entscheidet der Bürgermeister. Eindeutige Richtlinien, welche oder wie viele Punkte zutreffen müssen, hat er dafür keine.

Die braucht es aber dringend. Denn dass dieses System krankt, zeigt sich bei der Gemeinderatswahl noch deutlicher: Hier geht der Bürgermeister immerhin selbst auf Stimmenfang. Er kann daher nicht derjenige sein, der entscheidet, wer wählen darf. Getroffen werden sollte diese Entscheidung anhand fixer, klarer Kriterien. Und: von einem aus Personen aller Parteien bestehenden Gremium.