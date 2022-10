Michael Kögl neuer Vorsitzender der Jungen Generation der SPÖ

Werbung

Er sei am Samstag bei der JG-Bundeskonferenz mit klarer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden des SPÖ-Jugendreferats gewählt worden, teilte die SPÖ am Sonntag in einer Aussendung mit. Kögl folgt auf Claudia O'Brien, die seit 2018 JG-Chefin war.

Kögl ist in St. Pölten aufgewachsen, dort ist er auch Gemeinderat. Vor seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden war er vier Jahre lang Landesvorsitzender der Jungen Generation Niederösterreich.