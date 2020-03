Am Montag blieben die Klassenräume in Niederösterreich fast alle leer. Wie von der Bundesregierung angekündigt, fand in Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS), AHS-Oberstufen, Berufsschulen und Polytechnischen Schulen ab heute kein Unterricht mehr an Ort und Stelle statt. An Volksschulen, AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen (NMS) wurden Betreuungsangebote eingerichtet, damit alle betreuungspflichtigen Kinder, deren Eltern in dieser Notsituation nicht zuhause bleiben können, zur Schule kommen können. Die Dauer der Betreuung richtet sich nach dem jeweiligen Stundenplan der Schule. Betroffen sind davon 111.000 Pflichtschüler in Niederösterreich.

Genutzt wurde das Betreuungsangebot in Niederösterreich aber schon am ersten Tag kaum: "Bereits heute Montag merken wir, dass die Niederösterreicher diese Entscheidung gut mittragen", berichtet Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Nur knapp über 2.000 Schüler von insgesamt 196.000 in Niederösterreich befinden sich aktuell in den Bildungseinrichtungen.

Wie die Betreuung im konkreten Fall gelöst wird, ist den Schulen selbst überlassen. "Das obliegt der Schulautonomie", informiert ein Sprecher der Bildungsdirektion. Gelebte Praxis sei in Niederösterreich Folgendes: Einige Lehrer sind täglich in den Bildungsstätten anwesend, um die Kinder zu betreuuen, die Zuhause nicht betreut werden können.

"Dank gilt Eltern und Pädagogen"

"Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Eltern bedanken, die ermöglichen, dass ihre Kinder zuhause betreut werden. Gleichzeitig gilt mein Dank auch allen Pädagogen, die in dieser fordernden Zeit die Betreuung der Kinder in unseren Schulen und Kindergärten sicherstellen“, reagiert Teschl-Hofmeister auf die Zahlen aus dem Bildungsbereich.

Der Grund für die Maßnahme ist die Reduktion der sozialen Kontakte. Damit soll, wie berichtet, die rasante Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.